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Σε κόντρα Αγγελόπουλος και Εθνικός... για την πρόταση της Πάφου

ΓΗΠΕΔΟ

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Σε κόντρα Αγγελόπουλος και Εθνικός... για την πρόταση της Πάφου

Η επιθυμία του παίκτη που δεν αποκλείει ακόμη και να τερματίσει την καριέρα του (σε ηλικία 22 ετών) και η θέση του Εθνικού ότι «οι ποδοσφαιριστές πρέπει να τηρούν τα συμβόλαιά τους»

Είναι γνωστό εδώ και καιρό ότι η Πάφος FC, θέλοντας να ενισχύσει το κυπριακό στοιχείο στο ρόστερ της, έβαλε στο μάτι τον Νικόλα Αγγελόπουλο του Εθνικού, η διοίκηση του οποίου δεν έμεινε ικανοποιημένη για την πρόταση που έλαβε από τους κυπελλούχους.

Χθες, μέσω δηλώσεών του σε διάφορα Μέσα, ο 22χρονος ποδοσφαιριστής έβγαλε πικρία για την αντιμετώπιση, θεωρώντας ότι από την ομάδα της Άχνας βάζουν εμπόδια στη μεταγραφή, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν επιθυμεί να αγωνιστεί στη Β’ κατηγορία, ενώ δήλωσε ότι δεν αποκλείει να σταματήσει και το ποδόσφαιρο!

Τα όσα συμβαίνουν σχολίασε από πλευράς της ομάδας της Άχνας, ο εκπρόσωπος Τύπου, Άγγελος Βραχίμης, λέγοντας ότι: «Ο Νικόλας είναι δικό μας παιδί, έχει πάρει επαγγελματικό συμβόλαιο και πήρε κλήση στην εθνική. Δεν είναι τυχαίο που έχει καθιερωθεί σαν αρχηγός. Eγώ και στην ομάδα είμαστε σίγουροι πως ο Νικόλας είναι ένα πολύ καλό παιδί αλλά νομίζω πως δέχεται επηρεασμό από τρίτους. Θεωρώ πως θα κάνει και δεύτερες σκέψεις για τις δηλώσεις και θα σκεφτεί ξανά κάποια πράγματα. Ναι έχει υπάρξει πρόταση από Πάφο για Νικόλα που δεν ικανοποιεί το σωματείο οπότε απορρίφθηκε ».

Σε ερώτημα, για ενδεχόμενο να επανέλθει η Πάφος, είπε: «Προς το παρών δεν έχω κάποια ενημέρωση, εμείς είμαστε εδώ. H ομάδα έχει δείξει ότι μπορεί να πουλάει παίκτες όμως θα πρέπει να ικανοποιηθούν τα συμφέροντα του σωματείου».

Όσον αφορά την επιθυμία του παίκτη να παίξει στην Α’ κατηγορία, σχολίασε: «Η επιθυμία του ποδοσφαιριστή φυσικά έχει ακουστεί. Έχει συμβόλαιο με τον Εθνικό θα πρέπει και οι ποδοσφαιριστές να τηρούν τα συμβόλαια όπως και οι δυο πλευρές»

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