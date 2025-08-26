ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

To πρόγραμμα της Εθνικής για τους αγώνες με την Αυστρία και τη Ρουμανία

Την ερχόμενη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου θα αρχίσει την προετοιμασία της η Εθνική μας ομάδα των Ανδρών για τους αγώνες με την Αυστρία και τη Ρουμανία για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Η Κύπρος θα αγωνιστεί εκτός έδρας με την Αυστρία στις 6 Σεπτεμβρίου και εντός έδρας με τη Ρουμανία (ΓΣΠ) στις 9 Σεπτεμβρίου.

Έναρξη και των δύο αγώνων στις 21:45.

Η πρώτη προπόνηση θα γίνει στις εγκαταστάσεις της ΑΕΚ Αρένα την ερχόμενη Δευτέρα στις 18:00. Η προπόνηση θα είναι ανοικτή στα αρχικά της στάδια για τα ΜΜΕ.

Η κλήση των ποδοσφαιριστών θα ανακοινωθεί την ερχόμενη Παρασκευή 29 Αυγούστου.

Το πρόγραμμα της Εθνικής μας:

Δευτέρα, 1η Σεπτεμβρίου 

 

18:00 ΑΕΚ Αρένα (βοηθητικό γήπεδο) - Προπόνηση ανοικτή για τα ΜΜΕ για 15 λεπτά. Πριν την προπόνηση θα γίνουν δηλώσεις.

 

Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου

 

18:00 ΑΕΚ Αρένα (βοηθητικό γήπεδο) - Προπόνηση κλειστή για τα ΜΜΕ.

 

Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου

 

18:00 ΓΣΠ - Προπόνηση κλειστή για τα ΜΜΕ.

 

Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου

10:30 ΑΕΚ Αρένα – Προπόνηση κλειστή για τα ΜΜΕ.

16:30 Αναχώρηση για Αυστρία από αεροδρόμιο Λάρνακας 

Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 

18:00 (19:00 ώρα Κύπρου):   Συνέντευξη Τύπου Εθνικής Κύπρου για τον αγώνα με την Αυστρία στο Στάδιο του αγώνα. 

18:30 (19:30 ώρα Κύπρου): Προπόνηση στην Raiffeisen Arena – Linz - Προπόνηση ανοικτή για τα ΜΜΕ για 15 λεπτά.

 

Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου 

20:45 (21:45 ώρα Κύπρου): Αγώνας Αυστρία – Κύπρος

Την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου η Εθνική μας θα πραγματοποιήσει πρωινή προπόνηση και το απόγευμα η αποστολή θα αναχωρήσει από την Αυστρία για Κύπρο.

Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 

 

17:00  Συνέντευξη τύπου Εθνικής Κύπρου για τον αγώνα με τη Ρουμανία – Συνεδριακό Κέντρο ΓΣΠ.

17:30 Προπόνηση Εθνικής Κύπρου στο ΓΣΠ – Ανοικτή 15 λεπτά για τα ΜΜΕ. 

18:15 Συνέντευξη τύπου Εθνικής Ρουμανίας – Συνεδριακό Κέντρο ΓΣΠ 

19:00  Προπόνηση Εθνικής Ρουμανίας στο ΓΣΠ – Ανοικτή 15 λεπτά για τα ΜΜΕ.

Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου

 

21:45 Αγώνας Κύπρος – Ρουμανία, Στάδιο ΓΣΠ

Τα ΜΜΕ που επιθυμούν να καλύψουν δημοσιογραφικά τον αγώνα Κύπρος - Ρουμανία, θα πρέπει να αιτηθούν γραπτώς για διαπίστευση στο Γραφείο Τύπου της ΚΟΠ στην ηλεκτρονική διεύθυνση cshiamboullis@cfa.com.cy μέχρι την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου.

