Ο νυν προπονητής Μπόγιαν Μαρκόφσκι φέρνει Σκοπιανούς. Και οι δύο πιστεύουν ιδιαίτερα την καταγωγή τους. Πάνε σε λύσεις τις οποίες γνωρίζουν για να αποφύγουν τα ρίσκα.

Το χάος του Κάναντι

Είδαμε τα αποτελέσματα του Κάναντι. Όλοι τον κατάκριναν για τις επιλογές του. Κόσμος και διοίκηση ούτε ζωγραφιστό δεν θέλουν να τον ξαναδούν. Ο πρώην προπονητής των βυσσινί Νταμίρ Κάναντι άφησε ένα πραγματικό χάος πίσω του. Ένα χάος το οποίο η Ένωση πληρώνει και με το παραπάνω μέχρι και σήμερα. Τα περαιτέρω σχόλια είναι περιττά.

Οι επιλογές του Κάναντι

Ο Κάναντι είναι Αυστριακός με Κροατική καταγωγή. Θυμίζουμε πως μεταξύ άλλων πήρε στην Ένωση τον γιο του τον Αυστριακό Μαρσέλ Κάναντι, Αυστριακό τερματοφύλακα Μάρκους Κούστερ, τον Κροάτη επιθετικό Ιβάν Λάτσα και τον Κροάτη μέσο Μάρκο Ντίρα που αποτέλεσαν ήδη παρελθόν. Επίσης παρελθόν αποτέλεσαν και οι Έλτζιο Λόχαν και Ροντρίκο Νασιμέντο τους οποίους ο Κάναντι είχε μαζί του σε άλλη ομάδα.

Οι Σκοπιανοί του Μαρκόφσκι

Ο νέος προπονητής των βυσσινί Μπόγιαν Μαρκόφσκι μέχρι τώρα πήρε στην Ένωση δύο συμπατριώτες του Σκοπιανούς. Δύο μεταγραφές και οι δύο Σκοπιανοί. Τον 33άχρονο Σκοπιανό στράικερ Μάρκο Σιμονόφσκι και τον 30άχρονο Σκοπιανό επιτελικό (δεκάρι) Ντεμίρ Ίμερι. Και στους δύο πιστεύει πολύ ο Μαρκόφσκι και για αυτό τους πήρε στην ομάδα.