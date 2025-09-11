Αγωνία και αναμονή…

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οι οπαδοί της Ομόνοιας περιμένουν τις οριστικές εξελίξεις με τον Λοΐζο Λοΐζου.

Για τον διεθνή επιθετικό έχει κάνει πρόταση η Χάποελ Τελ Αβίβ με τους Ισραηλινούς να έχουν σχεδόν σίγουρη μάλιστα την μετακίνηση του εκεί. Μάλιστα, από χθες γράφουν και για τις λεπτομέρειες της συμφωνίας κάνοντας λόγο για περίπου 800.000 ευρώ στην Ομόνοια και 280.000 τον χρόνο στον παίκτη.

Δεν μπορούμε να ξέρουν ποια θα είναι η τελική απόφαση του Παπασταύρου ή του Λοΐζου αλλά δεδομένα το συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή λήγει τον Μάιο. Και εάν δεν ανανεωθεί, τότε μπορεί να φύγει τζάμπα το καλοκαίρι. Εάν λοιπόν η Ομόνοια αποφασίσει να μην τον δώσει τώρα, θα πρέπει οπωσδήποτε να του ανανεώσει το συμβόλαιο…

 

 

