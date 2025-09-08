Λοΐζου: Πόσο κοστίζει τελικά η αποχώρησή του από την Ομόνοια;

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η Ομόνοια δέχτηκε πρόταση ενός εκατομμυρίου ευρώ για την παραχώρηση του Λοΐζου Λοΐζου, το συμβόλαιο του οποίoυ εκπνέει στο τέλος της χρονιάς. Πρόκειται για μια δύσκολη ομολογουμένως απόφαση που καλείται να πάρει η διοίκηση Παπασταύρου.

Κι αυτό γιατί στη ζυγαριά δεν μπαίνει μόνο το οικονομικό όφελος, αλλά και το αγωνιστικό: ο Λοΐζου μέσω του πρωταθλήματος μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην κατάκτηση στόχων, ενώ μην ξεχνάμε ότι τα θετικά αποτελέσματα στο Conference League φέρνουν επιπλέον οικονομικά οφέλη.

Το μεγάλο ερώτημα που τίθεται είναι αν τα χρήματα που προσφέρονται είναι πολλά ή λίγα, αν δηλαδή αξίζει να αποχωριστεί η ομάδα έναν παίκτη που έχει αποδείξει ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Το αμέσως επόμενο ερώτημα που γεννάται είναι ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης του και πόσα θα χρειαστεί να επενδυθούν για να καλυφθεί το κενό σε περίπτωση που ο 22χρονος άσος βγάλει την πράσινη φανέλα.

Η ενδεχόμενη παραχώρηση του Λοΐζου θα φέρει ένα πολύ σημαντικό ποσό στα ταμεία της ομάδας. Ωστόσο, η παραμονή του δεν αποκλείεται να προσφέρει περισσότερα οικονομικά οφέλη για την Ομόνοια. Το δίλημμα δεν είναι εύκολο και την απάντηση θα τη δώσει η διοίκηση Παπασταύρου.

Εννοείται ότι ρόλο στην όλη υπόθεση είναι πολύ πιθανό να διαδρματίσει και η επιθυμία του ποδοσφαιριστή. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Κύπρου που θέλει βεβαίως να αποδείξει την αξία του και σε ένα υψηλότερο επίπεδο.

