Η Μπαρτσελόνα υπογράφει νέο 10ετές συμβόλαιο στην Euroleague!

Πλέον μένουν μόνο η Ρεάλ και η Φενέρμπαχτσε από τους «μεγάλους», αλλά και η Βιλερμπάν, που δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη η συμμετοχή της.

Ωστόσο δεν αποκλείεται η απόφαση της Μπαρτσελόνα να συμπαρασύρει και τη Ρεάλ.

Η απόφαση της Μπαρτσελόνα θα κοινοποιηθεί σε περίπου 10 ημέρες, αφού θα πρέπει πρώτα να περάσει εσωτερικά από το Δ.Σ. της καταλανικής ομάδας.

Σε κάθε περίπτωση όμως είναι μια θεαματική εξέλιξη που αλλάζει τις ισορροπίες λόγω του ισχυρού brand name της ομάδας. Αποτελεί ένα αποφασιστικό «χτύπημα» της Εuroleague, ειδικότερα ενώ το ΝΒΑ Europe είναι στα σπάργανα της δημιουργίας.

sdna.gr