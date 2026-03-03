Νεότερα με Σεμέδο - Άιτινγκ (Τι γίνεται με Μασούρα και Οντουμπάτζο)

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Νεότερα με τους τραυματισμούς των Σεμέδο και Άιτινγκ στην Ομόνοια

Τόσο ο Γουίλι Σεμέδο, όσο και ο Κάρελ Άιτινγκ έμειναν εκτός αποστολής του αγώνα με τον Απόλλωνα. 

Οι δύο ποδοσφαιριστές της Ομόνοιας, πέρασαν από ιατρικές εξετάσεις οι οποίες δεν έδειξαν ότι είναι σοβαρό το θέμα που αντιμετωπίζουν. 

Η συμμετοχή τους στο επόμενο ματς με την Ομόνοια Αραδίππου είναι αμφίβολη χωρίς να αποκλείεται να θέσουν κανονικά ευατόν στη διάθεση του Μπεργκ. 

Οριστικές εξελίξεις αναμένονται εντός της βδομάδας. 

Όσον αφορά τώρα τον Μασούρα, ο Ελλαδίτης θα περάσει σήμερα από ιατρικές εξετάσεις. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει είναι μυικό. Από εκεί και πέρα ο Οντουμπάτζο, ένιωσε ενοχλήσεις στο ζέσταμα του αγώνα με τον Απόλλωνα και όπως και στην περίπτωση του Μασούρα, σήμερα Τρίτη (3/3) θα προκύψουν νεότερα. 

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΜΟΝΟΙΑ

ΟΜΟΝΟΙΑ

Διαβαστε ακομη