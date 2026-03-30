Πρώτος και... τυπικά ο Ολυμπιακός, λύγισε τον λαβωμένο Παναθηναϊκό

Ακόμη και χωρίς διακύβευμα, ένα ντέρμπι «αιωνίων» δεν θα μπορούσε να μη γίνει επεισοδιακό. Ο Ολυμπιακός επικράτησε με σκορ 101-94 επί του λαβωμένου Παναθηναϊκού AKTOR στο «Telekom Center Athens» για την 23η αγωνιστική της Stoiximan GBL, κλειδώνοντας και τυπικά την πρώτη θέση της κανονικής διάρκειας.

Το ντέρμπι σημαδεύτηκε από τη μεγάλη του ένταση, με αποκορύφωμα το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, όταν και ξέσπασε καυγάς μεταξύ του Κέντρικ Ναν και του Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος έφερε την αποβολή αμφότερων των παικτών.

Αγωνιστικά, ο Ολυμπιακός κυριάρχησε απόλυτα, φτάνοντας μέχρι και στο +17 (43-60) απέναντι σε έναν Παναθηναϊκό που έκανε ό,τι μπορούσε και κατάφερε να μειώσει στο δεύτερο ημίχρονο, όμως ξέμεινε από ενέργεια, έχοντας να διαχειριστεί τις απουσίες πολλών βασικών παικτών (Γκραντ, Ρογκαβόπουλος, Χουάντσο, Χέιζ-Ντέιβις), αλλά και αυτή του αποβληθέντα Ναν.

Πλέον, οι δύο «αιώνιοι» στρέφονται στα ματς της Euroleague που ακολουθούν. Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από τη Χάποελ Τελ Αβίβ στη Σόφια (02/04, 20:00), ενώ ο Ολυμπιακός από τη Βιλερμπάν στη Λιόν (03/04, 21:00).

Τα δεκάλεπτα: 21-30, 44-60, 74-80, 94-101.