Αταμάν: «Θα δούμε αύριο αν και πόσο μπορεί να παίξει ο Όσμαν»

Ο Εργκίν Αταμάν τόνισε πως η συμμετοχή του Τζέντι Όσμαν στον ημιτελικό της Τουρκίας με την Ελλάδα για το Ευρωμπάσκετ θα κριθεί την ημέρα του αγώνα.

Την τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του Τζέντι Όσμαν στον ημιτελικό της Τουρκίας με την Ελλάδα για το Ευρωμπάσκετ την Παρασκευή (21:00), όπως δήλωσε ο Εργκίν Αταμάν μιλώντας στα τουρκικά ΜΜΕ μετά την προπόνηση της Πέμπτης. Ο 30χρονος φόργουορντ δεν προπονήθηκε σήμερα, ενώ ήταν φανερά πως πονούσε στο πόδι, όπου τραυματίστηκε στον προημιτελικό.

«Η θεραπεία του Όσμαν συνεχίζεται. Φυσικά, δεν μπόρεσε να προπονηθεί σήμερα. Το αν θα μπορέσει να παίξει αύριο ή πόσο παραγωγικός θα είναι αν μπει στο γήπεδο, θα καθοριστεί κατά τη διάρκεια της αυριανής ημέρας. Με βάση αυτό, θα πάρουμε την απόφασή μας: θα μπορέσουμε να τον χρησιμοποιήσουμε και για πόσα λεπτά μπορούμε να τον χρησιμοποιήσουμε; Λίγο πριν τον αγώνα θα μπορούμε να το καθορίσουμε αυτό», ανέφερε.

