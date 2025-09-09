Τεράστιο το ενδιαφέρον για το τουρνουά payabl. «Νεόφυτος Χανδριώτης» - Τέλος τα εισιτήρια στην κερκίδα ΚΕΡΥΝΕΙΑ

Η Κύπρος ετοιμάζεται να φιλοξενήσει ένα από τα σημαντικότερα αθλητικά γεγονότα της χρονιάς, το διεθνές τουρνουά μπάσκετ payabl. «Νεόφυτος Χανδριώτης», το οποίο συγκεντρώνει ομάδες υψηλού επιπέδου και υπόσχεται για άλλη μια χρονιά, συναρπαστικό θέαμα.

Η ανταπόκριση του κόσμου είναι εντυπωσιακή, καθώς τα εισιτήρια για την κερκίδα «ΚΕΡΥΝΕΙΑ» έχουν ήδη εξαντληθεί. Παράλληλα, απομένει περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων στην κερκίδα «ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ», ενώ εισιτήρια είναι διαθέσιμα για τις κερκίδες «ΜΟΡΦΟΥ» και «ΚΑΡΠΑΣΙΑ». Στην τελευταία θα βρίσκονται, όπως έχει γίνει γνωστό, οι οργανωμένοι οπαδοί του Ολυμπιακού Πειραιώς, οι οποίοι αναμένεται να δώσουν δυναμικό παρών και ξεχωριστό παλμό στις εξέδρες.

Το φετινό τουρνουά φέρνει στην Κύπρο κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες, όπως:

• τον πρωταθλητή Ελλάδας Ολυμπιακό Πειραιώς,

• τη φιναλίστ της Euroleague Μονακό,

• την πρωταθλήτρια Γαλλίας Παρί,

• και τον ιστορικό Ερυθρό Αστέρα.

Με τη συμμετοχή αυτών των σπουδαίων συλλόγων, η διοργάνωση αναμένεται να προσφέρει μοναδικές μπασκετικές στιγμές, επιβεβαιώνοντας τον διεθνή χαρακτήρα και το υψηλό επίπεδό της.

Ο Νικόλας Κωνσταντίνου, εκ΄μέρους της οργανωτικής επιτροπής δήλωσε:

«Η ανταπόκριση του κόσμου είναι συγκινητική και μας γεμίζει αισιοδοξία. Η εξάντληση των εισιτηρίων σε μία από τις κεντρικές κερκίδες δείχνει πόσο μεγάλη είναι η δίψα για μπάσκετ στην Κύπρο. Είμαστε βέβαιοι ότι το τουρνουά payabl. «Νεόφυτος Χανδριώτης» θα αποτελέσει μια πραγματική γιορτή του αθλήματος, με γεμάτες εξέδρες και μοναδική ατμόσφαιρα».

Όλα δείχνουν ότι οι κερκίδες του γηπέδου θα γεμίσουν, προσφέροντας στους φιλάθλους μια ανεπανάληπτη εμπειρία μπάσκετ και καθιστώντας την Κύπρο επίκεντρο του ευρωπαϊκού αθλητικού ενδιαφέροντος.

Μπορείτε να προμηθευτείτε online το εισιτήριο σας μέσω του SoldOut Tickets και σε όλα τα καταστήματα StephanisElectronics Παγκύπρια.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 70003222





