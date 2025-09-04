Είπε «αντίο» στη μεγάλη γιορτή με ήττα από την Ιταλία η Εθνική Κύπρου

Με πέμπτη ήττα σε ισάριθμα παιχνίδια ολοκλήρωσε η Εθνική Κύπρου την ιστορική πρώτη συμμετοχή της σε Ευρωμπάσκετ. Στο προτελευταίο παιχνίδι του γ' ομίλου που διεξάγεται στο «Σπύρος Κυπριανού» της Λεμεσού (ακολουθεί το κομβικό Ελλάδα-Ισπανία στις 21:30), η εθνική μας ομάδα ηττήθηκε με 89-54 από την Ιταλία.

Κορυφαίος της εθνικής μας ήταν ο Φίλιππος Τίγκας που κατέγραψε 15 πόντους, 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ διψήφιος ήταν και ο Γουίλις με 10π. και 5 ριμπάουντ. Από πλευράς νικητών 13 πόντους πέτυχαν οι Σπανιόλο και Φοντέκιο και 12 σκόραραν οι Γκαλινάρι και Ντιουφ.

Τα δεκάλεπτα: 24-6, 40-19, 67-43, 89-54

Το ρεπορτάζ της ΚΟΚ:

Η Ιταλία, στο πλαίσιο της 5ης και τελευταίας αγωνιστικής του γ’ ομίλου του FIBA EuroBasket 2025, επικράτησε με 89-54 της Εθνικής μας, η οποία ολοκλήρωσε την προσπάθειά της στην πρώτη ιστορική συμμετοχή στο Ευρωμπάσκετ.

MVP του παιχνιδιού ήταν ο Ματέο Σπανιόλο με 13 πόντους, επτά ριμπάουντ και πέντε ασίστ. Για το δικό μας αντιπροσωπευτικό συγκρότημα ο Φίλιππος Τίγκας είχε 15 πόντους, δύο τρίποντα, έξι ριμπάουντ και τέσσερις ασίστ, ενώ τον ακολούθησε ο Ντάραλ Γουίλις (12 πόντους, ένα τρίποντο και πέντε ριμπάουντ.

Αυτή ήταν η τέταρτη νίκη για τους Ιταλούς στη διοργάνωση και αναμένουν το αποτέλεσμα στον αποψινό αγώνα ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισπανία για να δουν σε ποια θέση θα τερματίσουν. Εάν ηττηθεί η Εθνική Ελλάδας θα είναι στην πρώτη θέση, ενώ εάν βγει νικήτρια η ομάδα του Σπανούλη, τότε οι Ιταλοί θα τερματίσουν δεύτεροι.

Η Κύπρος πέτυχε τους πρώτους πόντους στον αγώνα με τις δυο βολές του Γουίλι στο 1', με τους Ιταλούς στη συνέχεια να φτιάχνουν σερί 19 πόντων που ολοκληρώθηκε στο 8' με το τρίποντο του Φοντέκιο (19-4). Στο τέλος της πρώτης περιόδου, η οποία έκλεισε με buzzer-beater του Σπίσου η διαφορά ήταν στους 18 (24-6).

Η διαφορά κινήθηκε στα ίδια επίπεδα στο δεύτερο δεκάλεπτο, με τους Ιταλούς να την αυξάνουν στα τελευταία δευτερόλεπτα του πρώτου ημιχρόνου έπειτα από το καλάθι του Ακέλε και τις δυο βολές του Σπανιόλο στο τελευταίο μισό λεπτό της περιόδου (40-19).

To τρίτο δεκάλεπτο ήταν το πιο παραγωγικό και για τις δυο ομάδες, με την Ιταλία να πετυχαίνει 27 πόντους και την Κύπρο 24 πόντους, για να γίνει το 67-43. Στο τέταρτο δεκάλεπτο η Ιταλία πέτυχε άλλους 22 πόντους και η Κύπρος 11, για να διαμορφωθεί το τελικό 86-54.

Ιταλία (Τζιανμάρκο Ποτσέκο)

Γκαλινάρι 12 (3), Μέλι 3, Φοντέκιο 13 (2), Τόμσον 4, Ρίτσι 8 (2), Σπανιόλο 13, Πρότσιντα 8 (2), Σπίσου 5 (1), Ντιουφ 12, Ακέλε 8, Παγιόλα 3 (1)

Kύπρος (Χριστόφορος Λειβαδιώτης)

Λοϊζίδης, Σιμιτζής 9 (1), Πασιαλής 3, Μιχαήλ 2, Ηλιάδης 5 (1), Χριστοδούλου 3 (1), Γιουνγκ 2, Γιανναράς, Κουμής, Τίγκας 15 (2), Γουίλιρις 10 (1), Στυλιανού 5 (1)