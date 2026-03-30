Για το φιλικό με την Ουγγαρία

Απρόοπτο με Κωνσταντέλια, Καρέτσα και Ζαφείρη στην Ελλάδα!

Οι δύο άσοι του ΠΑΟΚ και εκείνος της Γκενκ ταλαιπωρούνται από ίωση, με αποτέλεσμα να τεθούν εκτός από τη σημερινή προπόνηση (είχαν προπονηθεί κανονικά την Κυριακή) της γαλανόλευκης.

Ως εκ τούτου είναι αμφίβολοι για το φιλικό της Τρίτης (31/3, 20:00) με την Ουγγαρία, αλλά θα πολλά θα κριθούν και από την κατάσταση στην οποία θα εμφανιστούν αύριο και αν θα παρουσιάσουν βελτίωση.

Η αποστολή:

Τερματοφύλακες: Βλαχοδήμος (Σεβίλλη), Μανδάς (Μπόρνμουθ), Τζολάκης (Ολυμπιακός), Τσιφτσής (ΠΑΟΚ)

Αμυντικοί: Χατζηδιάκος (Κοπεγχάγη), Ρέτσος (Ολυμπιακός), Κουλιεράκης (Βόλφσμπουργκ), Ρότα (ΑΕΚ), Βαγιαννίδης (Σπόρτινγκ), Γιαννούλης (Άουγκσμπουργκ), Τσιμίκας (Ρόμα)

Μέσοι: Ζαφείρης (ΠΑΟΚ), Κουρμπέλης (Αλ Καλίτζ), Μουζακίτης (Ολυμπιακός), Μασούρας (Αλ Καλίτζ), Τριάντης (Μινεσότα Γιουνάιτεντ), Κωνσταντέλιας (ΠΑΟΚ), Καρέτσας (Γκενκ), Μπακασέτας (Παναθηναϊκός).

Επιθετικοί: Τζόλης (Κλαμπ Μπριζ), Παυλίδης (Μπενφίκα), Τετέι (Παναθηναϊκός), Δουβίκας (Κόμο)

Το… καρέ ομάδων που θέλουν τον Αντετοκούνμπο

NBA

|

Category image

Η πρώτη εκτίμηση για τον τραυματισμό του Τζόουνς

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Θετικό πρόσημο για τον Μπάλκοβετς

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Χαρούμενος ο Μάντζιος αλλά «δεν μου άρεσε η χαλάρωση στα τελευταία λεπτά»

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Απρόοπτο με Κωνσταντέλια, Καρέτσα και Ζαφείρη

Ελλάδα

|

Category image

Το ποσό που μάζεψαν οι ΑΠΟΕΛίστες σε τέσσερις ώρες

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Πρώτος και... τυπικά ο Ολυμπιακός, λύγισε τον λαβωμένο Παναθηναϊκό

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Επιτυχημένο το δεύτερο τεστ με… υποσημείωση

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Η… ξεγνοιασιά φέρνει ευελιξία κινήσεων

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Καιρός να... ξαναμιλήσει

ΑΕΛ

|

Category image

Γιοβάνοβιτς: «Πραγματικός στόχος το Nations League - Δεν θα αλλάξω τον τρόπο σκέψης ως προπονητής»Τι

Ελλάδα

|

Category image

Άρχισαν οι προετοιμασίες για το 9ο ANT1 Soccer Tournamen

ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

|

Category image

Προειδοποίηση στον Σαλάχ: «Αν πας στο MLS θα σε ξεχάσουν όλοι»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Euroleague και NBA Europe ξανά σε διαπραγματεύσεις για ενιαία διοργάνωση

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Τα… Caps Lock του Χάρη Φωτίου

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

