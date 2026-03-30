Απρόοπτο με Κωνσταντέλια, Καρέτσα και Ζαφείρη στην Ελλάδα!

Οι δύο άσοι του ΠΑΟΚ και εκείνος της Γκενκ ταλαιπωρούνται από ίωση, με αποτέλεσμα να τεθούν εκτός από τη σημερινή προπόνηση (είχαν προπονηθεί κανονικά την Κυριακή) της γαλανόλευκης.

Ως εκ τούτου είναι αμφίβολοι για το φιλικό της Τρίτης (31/3, 20:00) με την Ουγγαρία, αλλά θα πολλά θα κριθούν και από την κατάσταση στην οποία θα εμφανιστούν αύριο και αν θα παρουσιάσουν βελτίωση.

Η αποστολή:

Τερματοφύλακες: Βλαχοδήμος (Σεβίλλη), Μανδάς (Μπόρνμουθ), Τζολάκης (Ολυμπιακός), Τσιφτσής (ΠΑΟΚ)

Αμυντικοί: Χατζηδιάκος (Κοπεγχάγη), Ρέτσος (Ολυμπιακός), Κουλιεράκης (Βόλφσμπουργκ), Ρότα (ΑΕΚ), Βαγιαννίδης (Σπόρτινγκ), Γιαννούλης (Άουγκσμπουργκ), Τσιμίκας (Ρόμα)

Μέσοι: Ζαφείρης (ΠΑΟΚ), Κουρμπέλης (Αλ Καλίτζ), Μουζακίτης (Ολυμπιακός), Μασούρας (Αλ Καλίτζ), Τριάντης (Μινεσότα Γιουνάιτεντ), Κωνσταντέλιας (ΠΑΟΚ), Καρέτσας (Γκενκ), Μπακασέτας (Παναθηναϊκός).

Επιθετικοί: Τζόλης (Κλαμπ Μπριζ), Παυλίδης (Μπενφίκα), Τετέι (Παναθηναϊκός), Δουβίκας (Κόμο)