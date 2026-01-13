ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με Βάργκα κόντρα στον ΟΦΗ η ΑΕΚ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Με Βάργκα κόντρα στον ΟΦΗ η ΑΕΚ

Ο Μπαρνάμπας Βάργκα αναμένεται να είναι βασικός στην αυριανή αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον ΟΦΗ για το Κύπελλο.

Η ΑΕΚ έχει αφήσει πίσω της το 1-1 με τον Άρη στο «Βικελίδης» έχοντας πλέον στρέψει την προσοχή της στα δύο κρίσιμα ματς που έρχονται με τον ΟΦΗ και τον Παναθηναϊκό στην OPAP Arena.

Πρώτη στην ατζέντα είναι η αυριανή νοκ άουτ αναμέτρηση με τους Ηρακλειώτες για τα προημιτελικά Κυπέλλου (17:00). Η «Ένωση» θέλει μόνο νίκη και μέσα στο… 90λεπτο, για να αποφύγει το δράμα της διαδικασίας των πέναλτι που ακολουθεί χωρίς ημίωρη παράταση σε περίπτωση ισοπαλίας.

Ο Μάρκο Νίκολιτς είναι δεδομένο πως θα προχωρήσει σε αλλαγές. Ο Μπαρνάμπας Βάργκα συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες να παίξει βασικός, στην κορυφή της επίθεσης, αντί του Λούκα Γιόβιτς που πιθανότατα θα είναι στον πάγκο και αν χρειαστεί θα περάσει ως αλλαγή.

Σίγουρος στην ενδεκάδα πρέπει να θεωρείται και ο Δημήτρης Καλοσκάμης λόγω και της υποχρέωσης παρουσίας ενός νεαρού Έλληνα παίκτη σε αυτή, ενώ αρκετές πιθανότητες συγκεντρώνουν να αγωνιστούν από την αρχή οι Νίκλας Ελίασον και Ντέρεκ Κουτέσα.

Στο κέντρο πρέπει να θεωρείται δεδομένη η παρουσία του Ορμπελίν Πινέδα, αλλά δίπλα του είναι ανοιχτή η θέση, ενώ στο τέρμα θα βρίσκεται ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι όπως σε όλα τα ματς Κυπέλλου. Για τη θέση του αριστερού μπακ ο Τζέιμς Πένραϊς λογικά θα πάρει τη θέση του Σταύρου Πήλιου, ενώ υπάρχει ερωτηματικό για δεξιά. Ο Λάζαρος Ρότα ακόμη κι αν έχει ξεπεράσει τις ενοχλήσεις είναι δύσκολο να παίξει ολόκληρο ματς εν όψει και Παναθηναϊκού, συνεπώς δεν αποκλείεται να δούμε σε ρόλο δεξιού μπακ τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς.

Τέλος, στην άμυνα δεν αποκλείεται να γίνει φρεσκάρισμα, με ανάσες σε Μουκουντί ή Ρέλβας και με τον Μάρτιν Γκεοργκίεφ να είναι πιθανό λόγω και της ταχύτητάς του να παίρνει τα πρώτα του λεπτά συμμετοχής, έστω και από τον πάγκο.

Σε ό,τι αφορά στα μεταγραφικά, οι προσπάθειες απόκτησης χαφ συνεχίζονται. Ο στόχος που έχουν «λοκάρει» οι κιτρινόμαυροι» είναι δεδομένος και δεν έχει καμία σχέση με τον Ντμίτρι Μπαρίνοφ της Λοκομοτίβ Μόσχας.

sport-fm.gr 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η Φενέρμπαχτσε «έδεσε» τον Γιασικεβίτσιους

EUROLEAGUE

|

Category image

H τριάδα για το ξεκαθάρισμα

ΑΕΛ

|

Category image

Ο Άρης ανακοίνωσε την επιστροφή του Μάρκο Κέρκεζ!

Ελλάδα

|

Category image

Ούτε στον Αστέρα θα «στεριώσει»... ο Κόλμαν

Ελλάδα

|

Category image

Ανακούφιση και... ντόπα με φόντο την οκτάδα

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Τέλος η σεζόν για τον Άντονι Ντέιβις: Μπαίνει άμεσα στο χειρουργείο

NBA

|

Category image

H Ρεν μπήκε δυνατά για τον Σιμάνσκι και βάζει δύσκολα στον Ολυμπιακό

Ελλάδα

|

Category image

Ομόνοια: Η αποστολή των πρασίνων ενόψει ΑΕΚ δεν περιλαμβάνει Φαμπιάνο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η αποθέωση του Μπεργκ προς το πρόσωπο του Φαμπιάνο

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Λεβερκούζεν: Αναβλήθηκε το ματς με το Αμβούργο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επίσημο: Στον Άρη ο Χόνγκλα

Ελλάδα

|

Category image

Χωρίς Τζούριτσιτς, αλλά με Λαφόν η αποστολή του Παναθηναϊκού για Άρη

Ελλάδα

|

Category image

Με δύο απουσίες η αποστολή του Απόλλωνα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Το wonderkid με αριθμούς...Γιαμάλ που τρελαίνει την Premier League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: «Δύσκολος αντίπαλος η ΑΕΚ - Είμαστε καλύτερη ομάδα και θα πάρουμε τη νίκη»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη