Στην Αθήνα ο Ντούμπερι, περνάει από ιατρικά από τον Ολυμπιακό
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Στην Αθήνα βρίσκεται για λογαριασμό του Ολυμπιακού ο Ζέιν Σίλκοτ-Ντούμπερι, ο οποίος θα περάσει σήμερα από ιατρικά και εργομετρικά τεστ.
Στην Αθήνα βρίσκεται ο Ζέιν Σίλκοτ-Ντούμπερι όπως μετέφερε ο Κώστας Νικολακόπουλος!
Ο 20χρονος Άγγλος έχει έρθει για λογαριασμό του Ολυμπιακού και το σημερινό του πρόγραμμα είναι να περάσει από ιατρικά και εργομετρικά τεστ, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στους «ερυθρόλευκους» από την Μπόρνμουθ.
Ο πρώην κυνηγός της Τσέλσι, ο οποίος στο πρώτο μισό της περασμένης σεζόν προπονούταν με την πρώτη ομάδα των «μπλε», θα ενταθεί στον Ολυμπιακό Β.
sportfm.gr