Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στην League Phase
Πρεμιέρα με την έκπληξη των προκριματικών, Πάφο και φινάλε στο Αμστερνταμ με τον Αγιαξ, θα κάνει ο Ολυμπιακός στην League Phase του Champions League. Η UEFA ανακοίνωσε το πρόγραμμα των νταμπλούχων Ελλάδας στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, που διαμορφώθηκε ως εξής:
Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου
Ολυμπιακός-Πάφος 19:45
Τετάρτη 1 Οκτωβρίου
Άρσεναλ-Ολυμπιακός 22:00
Τρίτη 21 Οκτωβρίου
Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός 19:45
Τρίτη 4 Νοεμβρίου
Ολυμπιακός-Αϊντχόφεν 22:00
Τετάρτη 26 Νοεμβρίου
Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης 22:00
Τρίτη 9 Δεκεμβρίου
Καϊράτ-Ολυμπιακός 17:30
Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026
Ολυμπιακός-Λεβερκούζεν 22:00
Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026
Άγιαξ-Ολυμπιακός 22:00
Οσον αφορά στο πρόγραμμα της πρεμιέρας του Champions League, έχει ως εξής:
Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025
19:45 Αθλέτικ Μπιλμπάο - Άρσεναλ
19:45 Αϊντχόφεν - Σεντ Ζιλουάζ
22:00 Γιουβέντους - Ντόρτμουντ
22:00 Ρεάλ Μαδρίτης - Μαρσέιγ
22:00 Μπενφίκα - Καραμπάγκ
22:00 Τότεναμ - Βιγιαρεάλ
Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025
19:45 Ολυμπιακός - Πάφος
19:45 Σλάβια Πράγας - Μπόντο Γκλιμτ
22:00 Άγιαξ - Ίντερ
22:00 Μπάγερν - Τσέλσι
22:00 Λίβερπουλ - Ατλέτικο Μαδρίτης
22:00 Παρί Σεν Ζερμέν - Αταλάντα
Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025
19:45 Μπριζ - Μονακό
19:45 Κοπεγχάγη - Λεβερκούζεν
22:00 Άιντραχτ - Γαλατάσαραϊ
22:00 Μάντσεστερ Σίτι - Νάπολι
22:00 Νιούκαστλ - Μπαρτσελόνα
22:00 Σπόρτινγκ - Καϊράτ