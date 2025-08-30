ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στην League Phase

Πρεμιέρα με την έκπληξη των προκριματικών, Πάφο και φινάλε στο Αμστερνταμ με τον Αγιαξ, θα κάνει ο Ολυμπιακός στην League Phase του Champions League. Η UEFA ανακοίνωσε το πρόγραμμα των νταμπλούχων Ελλάδας στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, που διαμορφώθηκε ως εξής:

 

Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 

Ολυμπιακός-Πάφος 19:45

Τετάρτη 1 Οκτωβρίου

Άρσεναλ-Ολυμπιακός 22:00

Τρίτη 21 Οκτωβρίου

Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός 19:45

Τρίτη 4 Νοεμβρίου

Ολυμπιακός-Αϊντχόφεν 22:00

Τετάρτη 26 Νοεμβρίου

Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης 22:00

Τρίτη 9 Δεκεμβρίου

Καϊράτ-Ολυμπιακός 17:30

Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Ολυμπιακός-Λεβερκούζεν 22:00

Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Άγιαξ-Ολυμπιακός 22:00

 

ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

 

Οσον αφορά στο πρόγραμμα της πρεμιέρας του Champions League, έχει ως εξής:

 

Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

19:45 Αθλέτικ Μπιλμπάο - Άρσεναλ

19:45 Αϊντχόφεν - Σεντ Ζιλουάζ

22:00 Γιουβέντους - Ντόρτμουντ

22:00 Ρεάλ Μαδρίτης - Μαρσέιγ

22:00 Μπενφίκα - Καραμπάγκ

22:00 Τότεναμ - Βιγιαρεάλ

Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

19:45 Ολυμπιακός - Πάφος

19:45 Σλάβια Πράγας - Μπόντο Γκλιμτ

22:00 Άγιαξ - Ίντερ

22:00 Μπάγερν - Τσέλσι

22:00 Λίβερπουλ - Ατλέτικο Μαδρίτης

22:00 Παρί Σεν Ζερμέν - Αταλάντα

Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

19:45 Μπριζ - Μονακό

19:45 Κοπεγχάγη - Λεβερκούζεν

22:00 Άιντραχτ - Γαλατάσαραϊ

22:00 Μάντσεστερ Σίτι - Νάπολι

22:00 Νιούκαστλ - Μπαρτσελόνα

22:00 Σπόρτινγκ - Καϊράτ

Ελλαδα

