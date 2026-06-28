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Ελουστόντο και επίσημα - Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας με τον ΠΑΟΚ

ΓΗΠΕΔΟ

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Ελουστόντο και επίσημα - Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας με τον ΠΑΟΚ

Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι με κάθε επισημότητα ο Αρίτζ Ελουστόντο, με τους Θεσσαλονικείς να καλωσορίζουν τον Βάσκο στόπερ - Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας.

Ένα 24ωρο μετά την άφιξή του στη Θεσσαλονίκη, δρομολογήθηκαν οι οριστικές εξελίξεις και ο Αρίτζ Ελουστόντο θεωρείται επίσημα ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ.

Το ρεπορτάζ των Ισπανών περί συμφωνίας με ορίζοντα τριετίας επιβεβαιώνεται, καθώς ο Βάσκος στόπερ υπέγραψε συμβόλαιο για 2+1 χρόνια με τους ασπρόμαυρους, με απολαβές 1.2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την απόκτηση του Αρίτζ Ελουστόντο Ιριμπάρια με ελεύθερη μεταγραφή. Ο Ισπανός κεντρικός αμυντικός υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Δικέφαλο μέχρι τις 30.06.2028 και θα φοράει τη φανέλα με τον αριθμό 6.

Ο Ελουστόντο (γεννημένος στις 28 Μαρτίου 1994), με καταγωγή από την Μπεασάιν της Γκιπούθκοα, στη Χώρα των Βάσκων, έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στις ακαδημίες της Ρεάλ Σοσιεδάδ.

Τον Ιούλιο του 2012 παραχωρήθηκε ως δανεικός στην SD Μπεασάιν, ομάδα της Tercera Division, όπου πραγματοποίησε τις πρώτες του συμμετοχές σε επίπεδο ανδρών.Το καλοκαίρι του 2013 επέστρεψε στη Ρεάλ Σοσιεδάδ, εντάχθηκε στη δεύτερη ομάδα του συλλόγου, που αγωνιζόταν στη Segunda Division B και στις 14/1/2015, έκανε το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα σε ένα παιχνίδι με τη Βιγιαρεάλ.Συνολικά έχει αγωνιστεί με τη φανέλα της ομάδας του Σαν Σεμπάστιαν 313 φορές.

Ο Ελουστόντο έχει αγωνιστεί στην αντιπροσωπευτική ομάδα της Χώρας των Βάσκων, ενώ έχει αγωνιστεί και στην Εθνική Ισπανίας Κ21».

SDNA.GR

Κατηγορίες

Ελλαδα

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