Παρί Σεν Ζερμέν: Ανησυχία για Ντεμπελέ ενόψει Μπάγερν
Ανησυχία υπάρχει για τον Ουσμάν Ντεμπελέ, ο οποίος υπέστη άλλο ένα τραυματισμό στον οπίσθιο μηριαίο τρεις ημέρες πριν από τον αγώνα Παρί Σεν Ζερμέν-Μπάγερν στο Champions League (4/11, 22:00).
Ο νικητής της «Χρυσής Μπάλας» 2025, ο οποίος έμεινε εκτός για ένα μήνα λόγω σοβαρού τραυματισμού στον δεξιό οπίσθιο μηριαίο, μπήκε ως αλλαγή στο 72ο λεπτό εναντίον της Νις (1-0) και μετά τη λήξη παραπονέθηκε για πόνο στον οπίσθιο μηριαίο, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα της γαλλικής εφημερίδας «L' Equipe».
«Πονάει ο οπίσθιος μηριαίος μου. Πονάει τόσο πολύ», είπε σε ένα βίντεο που κατέγραψε η Ligue 1+ όπου κάνει γκριμάτσες καθώς απευθύνεται στον συμπαίκτη του Ατσράφ Χακίμι.
