Παρί Σεν Ζερμέν: Ανησυχία για Ντεμπελέ ενόψει Μπάγερν

Ο νικητής της «Χρυσής Μπάλας» 2025, ο οποίος έμεινε εκτός για ένα μήνα λόγω σοβαρού τραυματισμού στον δεξιό οπίσθιο μηριαίο, μπήκε ως αλλαγή στο 72ο λεπτό εναντίον της Νις (1-0) και μετά τη λήξη παραπονέθηκε για πόνο στον οπίσθιο μηριαίο, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα της γαλλικής εφημερίδας «L' Equipe».

«Πονάει ο οπίσθιος μηριαίος μου. Πονάει τόσο πολύ», είπε σε ένα βίντεο που κατέγραψε η Ligue 1+ όπου κάνει γκριμάτσες καθώς απευθύνεται στον συμπαίκτη του Ατσράφ Χακίμι.

sdna.gr