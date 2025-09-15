ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το απίθανο ρεκόρ της Λίβερπουλ στην Premier League

Η πρωταθλήτρια της Premier League, Λίβερπουλ, ξεκίνησε με ρεκόρ τη σεζόν 2025-26. Μετά τις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές, βρίσκεται στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με 12 βαθμούς. Η Άρσεναλ, η Τότεναμ και η Μπόρνμουθ ακολουθούν με 9, ενώ η Μάντσεστερ Σίτι του Πεπ Γκουαρντιόλα είναι 8η με 6 βαθμούς.

Τα...σπουδαία για την Λίβερπουλ του Άρνε Σλοτ, είναι ότι νικώντας την Μπέρνλι με πέναλτι του Μοχάμεντ Σαλάχ στο 95ο λεπτό (0-1), έγινε η πρώτη ομάδα στην ιστορία της Premier League που κέρδισε τέσσερις συνεχόμενους αγώνες χάρη σε γκολ στα τελευταία 10 λεπτά ή στις καθυστερήσεις.

Η Λίβερπουλ έχει πετύχει 47 νικητήρια γκολ στο 90ό λεπτό ή αργότερα, 13 περισσότερα από την αμέσως επόμενη καλύτερη ομάδα, την Άρσεναλ (με 34). Εναντίον της Μπέρνλι, ο Αιγύπτιος σταρ πέτυχε το 188ο γκολ του στην Premier League την Κυριακή (καθιστώντας τον τέταρτο σκόρερ του τουρνουά), τον πρώτο που σκόραρε νίκη μετά το 90ό λεπτό.

Η ομάδα του Άνφιλντ έχει σκοράρει γκολ μετά το 80ό λεπτό σε κάθε έναν από τους τέσσερις αγώνες της στην Premier League, μετατρέποντας τις ισοπαλίες σε νίκες και κερδίζοντας 8 περισσότερους βαθμούς από το τρέχον σύνολο των 12.

Τα γκολ στο τέλος που έδωσαν τη νίκη στη Λίβερπουλ:

4-2 εναντίον της Μπόρνμουθ (Φεντερίκο Κιέζα στο 88ο λεπτό), Μοχάμεντ Σαλάχ στο 90ό λεπτό

2-3 εναντίον της Νιούκαστλ (Ρίο Νγκουμοχά στο 90ό λεπτό)

1-0 εναντίον της Άρσεναλ (Ντόμινικ Σόμποσλαϊ στο 83ο λεπτό)

0-1 εναντίον της Μπέρνλι (Μοχάμεντ Σαλάχ από το σημείο του πέναλτι στο 95ο λεπτό).

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

