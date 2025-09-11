ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αθώος για το άσεμνο βίντεο με ανήλικο δήλωσε ο Κουτ στο δικαστήριο

Ο πρώην διαιτητής της Premier League, Ντέιβιντ Κουτ, εμφανίστηκε  σήμερα (11/9) σε αγγλικό δικαστήριο και δήλωσε αθώος για την παραγωγή άσεμνου βίντεο με ανήλικο. Ο 43χρονος εμφανίστηκε στο Ειρηνοδικείο του Νότιγχαμ αφού κατηγορήθηκε τον περασμένο μήνα σε σχέση με τη δημιύργια ενός βίντεο. Η κατηγορία της δημιουργίας άσεμνης εικόνας αφορά πράξεις όπως η λήψη, η κοινοποίηση και η αποθήκευση υλικού. Ο Κουτ αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση για να εμφανιστεί ξανά στο Δικαστήριο του Νότιγχαμ στις 9 Οκτωβρίου

Απομακρύνθηκε τον Δεκέμβριο του 2024 από την PGMOL, το αγγλικό σώμα διαιτητών ποδοσφαίρου, μετά από ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο ο ίδιος έκανε υποτιμητικά σχόλια για τον πρώην προπονητή της Λίβερπουλ, Γιούργκεν Κλοπ. 

Ο 43χρονος τιμωρήθηκε (12/8) επίσης  με αποκλεισμό οκτώ εβδομάδων από την ποδοσφαιρική ομοσπονδία (FA) , σε σχέση με σχόλια που έκανε για τον πρώην προπονητή της Λίβερπουλ, Γιούργκεν Κλοπ.

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία (FA) του επέβαλε επίσης απαγόρευση οκτώ εβδομάδων τον Αύγουστο για τα σχόλια στον Γιούργκεν Κλοπ, ενώ τιμωρήθηκε επίσης με αποκλεισμό από την UEFΑ.

Ο 43χρονος έχει ζητήσει συγγνώμη για τις πράξεις που οδήγησαν στην απόλυσή του τον περασμένο μήνα από την PGMOL, υποστηρίζοντας ότι η πίεση της εργασίας και ο φόβος κακοποίησης λόγω της σεξουαλικότητάς του πυροδότησαν τη συμπεριφορά του.

