Αφήνει ικανοποίηση ο απολογισμός

Αν και στη βαθμολογική θέση που βρίσκεται η Ανόρθωση το μοναδικό ζητούμενο είναι οι τρεις βαθμοί, η ισοπαλία με τον Απόλλωνα εκτός έδρας δεν μπορεί να θεωρηθεί αποτυχία.

Έμεινε για έβδομο παιχνίδι πρωταθλήματος αήττητη και αν μη τι άλλο αυτό το γεγονός τονώνει την αυτοπεποίθηση. Και μπορεί να κέρδισε σε δύο από αυτά αλλά οι ισοπαλίες σημειώθηκαν απέναντι σε ομάδες που έχουν στόχους πρωταθλητισμού (Άρη, Πάφο, ΑΠΟΕΛ, Απόλλωνα) και η άλλη ήταν κόντρα στον Ακρίτα. Άρα είχε ένα πρόγραμμα βουνό, στο οποίο ανταπεξέλθηκε σε ικανοποιητικό βαθμό.

Στο πρόγραμμα υπάρχουν δύο παιχνίδια στο «Αντώνης Παπαδόπουλος». Το ένα με την Ομόνοια Αραδίππου ως φιλοξενούμενη και το άλλο απέναντι στον Ολυμπιακό. Το δύο στα δύο είναι αδιαπραγμάτευτο ώστε να αποκτήσει διαφορά από την επικίνδυνη ζώνη. Δεν είναι εύκολοι αντίπαλοι, όμως οφείλει να κερδίσει για να ηρεμήσει. Κόντρα στους μαυροπράσινους θα λείψει ο Σένσι λόγω τιμωρίας.

Στο μεταξύ, από τη διοίκηση γίνεται μάχη να μαζευτούν χρήματα ώστε να είναι συνεπής με τις υποχρεώσεις της. Τόσο τις τρέχουσες όσο και τις παλιές. Και απευθύνει ξανά κάλεσμα στον κόσμο αφού ο κίνδυνος για κυρώσεις είναι πάντα υπαρκτός.

