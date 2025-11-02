ΦΩΤΟΣ: Η πρώτη νίκη έφερε ξέσπαμα χαράς από Πραστίτη

H πρώτη νίκη της Ανόρθωσης πανηγυρίστηκε έντονα από όλους.

Το ξέσπασμα όμως του προέδρου Κυριάκου Πραστίτη μετά το τέλος της αναμέτρησης με την Ε.Ν. Ύψωνα είναι ενδεικτικό της αφόρητης πίεσης που υπήρχε για την κατάκτηση της νίκης.

Αυτή ήρθε, με πολύ δύσκολο τρόπο, όμως η ουσία είχε σημασία και για πρώτη φορά την πήρε η ομάδα της Αμμοχώστου, με άπαντες να το χαίρονται με έντονο τρόπο στον αγωνιστικό χώρο του «Αμμόχωστος».