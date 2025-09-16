Μεντιλίμπαρ: «Σεβασμός για την Πάφο»

Επιστρέφοντας στις μεγάλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ο Ολυμπιακός ξεκινά την αγωνιστική πορεία του στο Champions League την Τετάρτη (17/9, 19:45) εναντίον της πρωτοεμφανιζόμενης Πάφου, στο στάδιο Καραϊσκάκη.

Οι γηπεδούχοι επιστρέφουν στην ευρωπαϊκή ελίτ μετά από τετραετή απουσία, για πρώτη φορά υπό το νέο φορμάτ και με αυτόματη πρόκριση στη League Phase, ενώ οι Κύπριοι φιλοξενούμενοι εξασφάλισαν την παρουσία τους μέσω της διαδρομής των προκριματικών.

Στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε για τον αγώνα, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ υπογράμμισε ότι οι «ερυθρόλευκοι» προετοιμάζονται το ίδιο τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Ευρώπης, ενώ αναφέρθηκε στην κατάσταση των τραυματιών της ομάδας του.

«Δεν αλλάζει στο πως προετοιμάζουμε το παιχνίδι, είτε είναι για την Ελλάδα είτε για την Ευρώπη. Θέλουμε να μπαίνουμε με την προετοιμασία του νικητή. Υπάρχουν ομάδες που έχουν κερδίσει τον θεσμό και είναι ανίκητες αλλά εμείς μπαίνουμε πάντα για το καλύτερο δυνατό», δήλωσε ο Βάσκος τεχνικός του Ολυμπιακού.

Για την Πάφο: «Προκαλεί σεβασμό η Πάφος. Έδειξε ότι είναι πολύ ανταγωνιστική. Έχει πάρει την πρόκριση και αυτό δείχνει ότι αξίζει να βρίσκεται εδώ. Δεν έχει τρανταχτά ονόματα, αλλά είναι πάντα συγκεντρωμένοι, ανταγωνιστικοί και τους σεβόμαστε όπως όλους τους αντιπάλους μας».

Για τον Ροντινέι είπε ότι θα περιμένει τη σημερινή, τελευταία προπόνηση, ενώ ερωτηθείς για την κυπριακή ομάδα επισήμανε: «Προκαλεί σεβασμό η Πάφος. Έχει πάρει την πρόκριση αλλά αξίζει να είναι εδώ. Δεν έχει δυνατά αστέρια αλλά έχει δείξει πως είναι ανταγωνιστική».

Αναφορικά με την πιθανότητα να παίξουν μαζί Ελ Κααμπί και Ταρέμι δεν έδωσε σαφή απάντηση («ο Αγιούμπ μας έχει δώσει πολλά πράγματα και ελπίζουμε ότι ο Ταρέμι θα κάνει το ίδιο»), ενώ για τον Γιάρεμτσουκ είπε: «Εδώ και 2,5 εβδομάδες κάνει θεραπεία. Δεν μένει πολύ για να γυρίσει αλλά ακόμα δεν είναι έτοιμος».

ΑΠΕ-ΜΠΕ