Ένα... άγνωστο αλλά σπουδαίο επίτευγμα του Τρισκόφσκι

Η ανολοκλήρωτη σεζόν της πανδημίας (2019/20), ήταν μάλλον η κορυφαία σεζόν της καριέρας του.

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών ήταν παρών στο φιλικό προς τιμήν του Ιβάν Τρισκόφσκι.

Ο εκτελεστικός πρόεδρος του ΠΑ.Σ.Π., Σπύρος Νεοφυτίδης, παρέδωσε στον νυν διευθυντή ποδοσφαίρου της ΑΕΛ, τιμητική πλακέτα εις ένδειξη εκτίμησης για την πολυετή προσφορά του στο Κυπριακό ποδόσφαιρο.

Ο ΠΑ.Σ.Π με δελτίο Τύπου ενημερώνει πάντως για ένα σπουδαίο επίτευγμα του Τρσικόφσκι.

Πέραν των πολλών εβδομαδιαίων βραβείων που έχει λάβει ο Ιβάν Τρισκόφσκι από τον ΠΑ.Σ.Π. (Top Goal, MVP of the Week), έχει λάβει και τέσσερα ετήσια βραβεία: Εκείνο του πρώτου σκόρερ της περιόδου 2021/22 κι εκείνα της Κορυφαίας Ενδεκάδας του Πρωταθλήματος Α’ Κατηγορίας για τις σεζόν 2016/17, 2018/19 και 2021/22.

Είναι ο μόνος ποδοσφαιριστής που έχει συμπεριληφθεί τρεις φορές σε Κορυφαία Ενδεκάδα της σεζόν και κατέχει την τρίτη θέση στην ιστορία των «PASP Football Awards», πίσω από τους Jairo Da Silva (4) και Valentin Roberge (5).

Αξίζει να σημειωθεί ότι δυστυχώς η ανολοκλήρωτη σεζόν της πανδημίας (2019/20), ήταν μάλλον η κορυφαία σεζόν της καριέρας του. Μετά από 23 αγωνιστικές είχε καταφέρει να σκοράρει 20 γκολ, κάτι που πιθανότατα θα τον οδηγούσε σε ακόμη μία συμπερίληψη στην Κορυφαία Ενδεκάδα καθώς και στο βραβείο του Πρώτου Σκόρερ.

Ο Ιβάν Τρισκόφσκι κατά τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής του θητείας, κοσμούσε τα Κυπριακά γήπεδα και ξεχώριζε για το ταλέντο, τον επαγγελματισμό και τον άψογο του χαρακτήρα. Τον ευχαριστούμε που ήταν πάντα κοντά στον Σύνδεσμο και του ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία στη νέα του καριέρα!

