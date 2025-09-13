Ανάρτηση Σενγκούν με Κεμάλ Ατατούρκ μετά την πρόκριση στον τελικό: «Σας πείραξε ο θαλασσινός αέρας;»

Ο Αλπερέν Σενγκούν βρέθηκε στο επίκεντρο μετά το τέλος της αναμέτρησης ανάμεσα στην Τουρκία και την Ελλάδα για το Eurobasket, όχι μόνο για την παρουσία του στο παρκέ, αλλά και για μια ανάρτηση που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο σέντερ των Ρόκετς, που ολοκλήρωσε τον αγώνα με 15 πόντους, 12 ριμπάουντ και έξι ασίστ, ανέβασε φωτογραφία στην οποία πανηγυρίζει τη νίκη της Τουρκίας με σκορ 94-68, συνοδεύοντάς την με τη φράση: «Σας πείραξε ο θαλασσινός αέρας;».

Παράλληλα, στη συνέχεια ανάρτησε ακόμη μία εικόνα, παραγόμενη μέσω τεχνητής νοημοσύνης (AI), στην οποία απεικονίζεται ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ καθισμένος σε καρέκλα και πίσω του βρίσκεται όλη η ομάδα της Εθνικής Τουρκίας.

