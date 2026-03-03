Ο Αρμπελόα ρίχνει στο «καναβάτσο» τον Μασταντουόνο

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στις δηλώσεις του μετά την ήττα της Ρεάλ Μαδρίτης από τη Χετάφε, ο Άλβαρο Αρμπελόα έριξε την ευθύνη για την αποβολή του Μασταντούνο αποκλειστικά στον ίδιο τον παίκτη.

Η Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχθηκε χθες (02/03) στο Μπερναμπέου τη Χετάφε για την 26η αγωνιστική της La Liga και ηττήθηκε με 0-1 χάρη στη γκολάρα του Σατριάνο στο 39ο λεπτό της αναμέτρησης.

Στη συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, ο προπονητής της «βασίλισσας», Άλβαρο Αρμπελόα εμφανίστηκε αρκετά απογοητευμένος από την επίδοση των παικτών του, όμως τόνισε πως θεωρεί τον εαυτό του αποκλειστικό υπεύθυνο για αυτό το αποτέλεσμα.

«Είχαμε πιο καθαρές ευκαιρίες από τη Χετάφε. Είχαμε την ευκαιρία του Βινίσιους, την ευκαιρία του Ρούντιγκερ, την ευκαιρία του Ροντρίγκο... Ξέραμε τι είδους παιχνίδι θα παίζαμε. Δεν συνέβη τίποτα που να μην ξέραμε ότι θα συνέβαινει. Είναι αλήθεια ότι μπορούμε να παίξουμε καλύτερα. Δεν μπορώ να κατηγορήσω όμως τους παίκτες μου για την προσπάθειά τους. Η ευθύνη για τη βελτίωση του παιχνιδιού μας είναι δική μου. Αν κάποιος ευθύνεται για την ήττα σήμερα, αυτός είμαι εγώ».

«Δυσκολευτήκαμε πολύ απέναντι σε έναν αντίπαλο που αμύνθηκε πολύ καλά. Έπρεπε να είμαστε πιο επιθετικοί σε ορισμένες καταστάσεις. Πάντα βασιζόμαστε στον Βινίσιους για την εύκολη επιλογή, αλλά πρέπει να αποτελούμε συνεχή απειλή και από τις δύο πλευρές. Υπήρξαν επίσης πολλές διακοπές. Ο διαιτητής επέτρεψε ένα παιχνίδι όπου η προσοχή ήταν στραμμένη στο να μην παίξουμε. Δεν μπορώ να κρίνω κάπως τη Χετάφε, επειδή κάνουν αυτό που τους επιτρέπεται να κάνουν».

Σχετικά με το αν θεωρεί πως μετά από αυτή την ήττα η ομάδα του μένει εκτός διεκδίκησης του πρωταθλήματος, ο νεαρός τεχνικός δήλωσε πως: «Απομένουν 36 βαθμοί για να διεκδικήσουμε και ο στόχος μας είναι να τους πάρουμε όλους. Ξέρω ότι τα πράγματα φαίνονται ζοφερά αυτή τη στιγμή και δεν υπάρχει ελπίδα όταν χάνεις έτσι, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε να κερδίζουμε. Κανείς εδώ δεν πετάει το πρωτάθλημα και κανείς δεν τα παρατάει. Ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλά που πρέπει να βελτιώσουμε, αλλά δεν έχω παράπονα για την προσπάθεια της ομάδας. Φυσικά και μπορούμε να τα πάμε καλύτερα και θα τα πάμε».

Τέλος, αναφορικά με την ενέργεια του Μασταντουόνο και την κόκκινη κάρτα που αντίκρισε στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων για τα όσα είπε στον διαιτητή του παιχνιδιού, ο Αρμπελόα σημείωσε ότι ήταν απαράδεκτη και δεν θα έπρεπε να επαναληφθεί.

«Αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να συμβαίνουν. Δεν μπορούμε να έχουμε τέτοιου είδους ενέργειες. Δεν ξέρω τι είπε στον διαιτητή, αλλά είναι σαφές ότι δεν έπρεπε να το πει. Η ενέργεια του ήταν απαράδεκτη».

Διαβαστε ακομη