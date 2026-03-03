Στον «αέρα» τα πάντα...

Χθες, συνήλθε εκτάκτως το διοικητικό συμβούλιο του σωματείου και της εταιρείας, κατά την οποία ανακοινώθηκε η υποβολή παραίτησης όλων των μελών των διοικητικών συμβουλίων τόσο του σωματείου, όσο και της εταιρείας. Για τον σκοπό αυτό, τονίζεται σε ανακοίνωση της ΑΕΚ, θα προγραμματιστούν γενικές συνελεύσεις. Στην ανακοίνωση αναφέρεται, επίσης, ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε πρόθεση από μέλους των υφιστάμενων διοικητικών συμβουλίων να ηγηθεί της επόμενης ημέρας. «Τα διοικητικά συμβούλια του σωματείου και της εταιρείας θα συνεχίσουν να ασκούν κανονικά τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις τους μέχρι την ημερομηνία σύγκλησης των γενικών συνελεύσεων», υπογραμμίζεται.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη ενδεχομένως να μεταφράζεται (και) ως μέτρο άσκησης πίεσης προς τον Άντρο Καραπατάκη προκειμένου να παραμείνει στην προεδρία. Πιθανόν, όμως, να σημαίνει και το οριστικό τέλος μιας εποχής για την ΑΕΚ. Ο χρόνος θα δείξει.

Σε σκέψεις και ο Ρόκα

Το μόνο σίγουρο είναι ότι η ΑΕΚ εισέρχεται πλέον σε μια περίοδο αβεβαιότητας, με απρόβλεπτες συνέπειες στο αγωνιστικό κομμάτι. Η επόμενη μέρα φαντάζει εξαιρετικά δύσκολη. Την ίδια ώρα, σκέψεις παραίτησης κάνει και ο τεχνικός διευθυντής Τσάβι Ρόκα, στον οποίο ο κόσμος της ΑΕΚ επιρρίπτει μεγάλο μερίδιο ευθύνης για τον μεταγραφικό σχεδιασμό του Ιανουαρίου. Ο Ά. Καραπατάκης ανακοίνωσε την παραίτησή του μετά την γκέλα με τον Ολυμπιακό και τις αντιδράσεις που ακούστηκαν, κάνοντας λόγο για αχαριστία εκ μέρους μερίδας οπαδών.

Ξεχείλισε το ποτήρι…

Σε τρίτο διαδοχικό παιχνίδι η ΑΕΚ παρουσιάστηκε κατώτερη των περιστάσεων, προβληματίζοντας έντονα με την εικόνα της. Ενώ στα δύο τελευταία ματς με αντιπάλους από το δεύτερο γκρουπ προγραμμάτιζε να πάρει έξι βαθμούς, στο τέλος της ημέρας πήρε μόλις ένα. Και αυτόν με το στανιό. Είναι ηλίου φαεινότερο πως η ομάδα δεν εκπέμπει πια «υγεία». Η ισοπαλία με τον Ολυμπιακό ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι της αγανάκτησης από πλευράς κόσμου. Εξ ου και οι φωνές διαμαρτυρίας που ακούστηκαν κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος του αγώνα. Φωνές που επέφεραν κραδασμούς σ' όλο το οικοδόμημα της ΑΕΚ. Η ομάδα παρουσίασε εικόνα… μελαγχολίας, χωρίς καθόλου φρεσκάδα κι ένταση στο παιχνίδι της, αποδεκατισμένη από τους μυϊκούς τραυματισμούς (νέα θύματα οι Χάιρο και Γκουρφίνγκελ). Στην κατάσταση που έχει περιέλθει, δεν μπορεί να νιώθει σίγουρη ούτε για εξασφάλιση ευρωπαϊκού εισιτηρίου. Το γεγονός ότι οι κιτρινοπράσινοι ακόμα δεν έχουν πάρει βοήθειες από τις μεταγραφές Ιανουαρίου, αυτό αποτελεί τη βασικότερη αιτία για τη δριμεία κριτική που ασκεί ο κόσμος στη διοίκηση και τον Τσάβι Ρόκα. Και όλα αυτά, ενώ υπήρχε η οικονομική δυνατότητα (λόγω των εσόδων από το Conference League), ώστε η ΑΕΚ να προχωρήσει έγκαιρα σε ουσιαστική αναβάθμιση του ρόστερ της. Κάτι τέτοιο, όμως, δεν έγινε, με αποτέλεσμα η ομάδα να εμφανίζεται στα τελευταία παιχνίδια «σκασμένη», αφού αρκετοί παίκτες τραβάνε μεγάλο κουπί από τον περασμένο Ιούλιο, οπόταν ξεκίνησαν οι φετινές αγωνιστικές της υποχρεώσεις.