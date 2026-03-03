ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ole: «Σε Μαϊάμι ή Λονδίνο το finalissima»

Δύο εναλλακτικές πόλεις εξετάζονται για να φιλοξενηθεί το finalissima, από τη στιγμή που το Κατάρ βρίσκεται στο στόχαστρο της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Το παιχνίδι ανάμεσα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία και την παγκόσμια πρωταθλήτρια κόσμου, το finalissima επρόκειτο να διεξαχθεί στο Κατάρ στις 27/3, αλλά τα νέα δεδομένα στην περιοχή με το πολεμικό σκηνικό στη Μέση Ανατολή, καθιστά την αλλαγή έδρας επιτακτική.

Το Κατάρ βομβαρδίστηκε από το Ιράν επειδή είναι στρατηγικός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών και δεν αποκλείεται να επαναληφθεί η ιρανική επίθεση.

Ακόμα η FIFA δεν έχει πάρει οριστική απόφαση για το αν θα αλλάξει η έδρα διεξαγωγής του αγώνα της παρέας του Μέσι με την παρέα του Γιαμάλ, αλλά εξετάζει μια σειρά από άλλες λύσεις. Σύμφωνα με την αργεντίνικη εφημερίδα «Ole», δύο νέες πόλεις εμφανίζονται ως υποψήφιες για να φιλοξενήσουν το σημαντικό αυτό παιχνίδι, το Μαϊάμι και το Λονδίνο.

Τις επόμενες μέρες, κι ανάλογα με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις.

