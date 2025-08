Μπαρτσελόνα: Τρομάζουν οι δύο ενδεκάδες που ετοιμάζει ο Φλικ

Η Μπαρτσελόνα φαίνεται πως έχει ολοκληρώσει τις μεταγραφικές κινήσεις για την νέα σεζόν μετά την απόκτηση του Μάρκους Ράσφορντ με την μορφή δανεισμού.

Ο Χάνσι Φλικ και η διοίκηση των Καταλανών δηλώνουν πιο χαρούμενοι από ποτέ για το φετινό ρόστερ και ο κόουτς των Μπλαουγκράνα θεωρεί πως είναι κάτι παραπάνω από πλήρες σε κάθε θέση.

Αυτό αποτυπώνεται και από την SPORT, η οποία και αποκάλυψε τις «δύο ενδεκάδες» της Μπαρτσελόνα ενόψει της ερχόμενης σεζόν.

Ο Χάνσι Φλικ έχει τουλάχιστον δύο παίκτες με τεράστιο ποιότητα για κάθε θέση! Η βασική ενδεκάδα της Μπαρτσελόνα, σύμφωνα με τις σκέψεις του Χάνσι Φλικ: Ζοάν Γκαρσία, Κουντέ, Κουμπαρσί, Ινίγκο Μαρτίνεζ, Μπαλντέ, Ντε Γιονγκ, Πέδρι, Ντάνι, Όλμο, Ραφίνια, Γιαμάλ και Λεβαντόφσκι

Η… δεύτερη ενδεκάδα της Μπαρτσελόνα: Σέζνι, Αραούχο, Κρίστενσεν,Έρικ Γκαρσία, Ζεράρντ Μαρτίν,Κασάδο, Φέρμιν Λόπεζ, Γκάβι, Ράσφορντ, Μπάρντζι και Φεράν Τόρες

