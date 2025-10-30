ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Ιδιάκεθ χάρηκε για δύο λόγους και το τόνισε ξανά και ξανά!

Ο Ιδιάκεθ χάρηκε για δύο λόγους και το τόνισε ξανά και ξανά!

Τα όσα δήλωσε ο Ισπανός προπονητής.

Ευχαριστημένος από τους ποδοσφαιριστές του από την κατάκτηση του Super Cup ο Ιμανόλ Ιδιάκεθ, δήλωσε μετά το τέλος του αγώνα στο ΓΣΠ:

«Πιστεύω ήταν ένα καλό παιχνίδι. Έχει ποιότητα η Πάφος, είχαμε πολύ καλή απόδοση και στο τέλος μπορούσαμε να πάρουμε και τη νίκη. Είμαι χαρούμενος για όλους και ιδιαίτερα γι’ αυτούς που δεν παίζουν συχνά και απέδειξαν ότι δουλεύουν σκληρά. Είναι μία καλή νύκτα για εμάς».

Για το γεγονός ότι η ομάδα του αγωνίστηκε με πολλές απουσίες, σχολίασε: «Γι’ αυτό αναφέρθηκα στους παίκτες που δεν παίζουν συχνά. Έδειξαν ότι είναι έτοιμοι, είμαι χαρούμενος για όλους τους και ξανά λέω ιδιαίτερα γι’ αυτούς».

 

Διαβαστε ακομη