Οριστικό: Εντάσσεται στην Μπάγερν Μονάχου το καλοκαίρι ο Λάιμερ

Τη φανέλα της Μπάγερν Μονάχου θα φοράει από τη νέα σεζόν ο Κόνραντ Λάιμερ, με γερμανικά Μέσα να αναφέρουν πως ο Αυστριακός μέσος έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο συνεργασίας με τους πρωταθλητές Γερμανίας!

Ο 25χρονος μένει ελεύθερος από τη Λειψία το ερχόμενο καλοκαίρι και έχει εδώ και καιρό έρθει σε συμφωνία με τους Βαυαρούς, ενώ πλέον φαίνεται πως διευθετήθηκαν οι τελευταίες λεπτομέρειες και τις επόμενες μέρες αναμένονται οι σχετικές ανακοινώσεις.

Στην ομάδα της Λειψίας από το 2017, όταν άφησε την αυστριακή Σάλτσμπουργκ, έχει πραγματοποιήσει συνολικά μαζί της 168 εμφανίσεις, οι 7 από αυτές κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν.

Understand Konrad Laimer has finally signed his contract as new FC Bayern player starting from July 1. Deal done months ago and it’s now also sealed. 🚨🔴🇩🇪 #FCBayern



Official statement will be very soon, probably already this month. pic.twitter.com/D4Qi3QFhRS