Αρχή με δυο διπλά στη Β' κατηγορία

Με εκτός έδρας νίκες για τις Νέα Σαλαμίνα και ΠΑΕΕΚ κόντρα σε Δόξα και ΜΕΑΠ Πέρα Χωριού άνοιξε η αυλαία της νέας σεζόν στη β’ κατηγορία

Η Νέα Σαλαμίνα κέρδισε με 1-0 τη Δόξα με εύστοχη εκτέλεση του Λουκά στο 51’, ενώ οι ερυθρόλευκοι είχαν και δύο δοκάρια με τους Μιχαήλ (62') και Αρτίλες (67'). Στο δεύτερο ημίχρονο κρίθηκε και το δεύτερο σημερινό παιχνίδι, με την ΠΑΕΕΚ να επικρατεί με 2-0 της ΜΕΑΠ, έπειτα από γκολ που σημείωσαν στο 50’ ο Τσουτσούκης και στο 65’ ο Καραγιάννης.

Αύριο, στις 19:00, θα γίνουν οι αγώνες ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου – Αγία Νάπα, Ηρακλής – Εθνικός Λ., Διγενής Μ. – Καρμιώτισσα, ΠΟ Αχυρώνας Ονήσιλος – Σπάρτακος Κιτίου και ΑΣΙΛ – ΑΕΖ, ενώ η δράση της πρώτης αγωνιστικής θα ολοκληρωθεί το βράδυ της Κυριακής (19:00) με τον αγώνα Χαλκάνορας – Ομόνοια 29Μ.

