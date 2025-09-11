ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Προσφορές για χορηγία του Πρωταθλήματος Β' Κατηγορίας

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Προσφορές για χορηγία του Πρωταθλήματος Β' Κατηγορίας

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου απευθύνεται προς όλους τους ενδιαφερόμενους για χορηγία του Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας περιόδου 2025 – 2026.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα χορηγικά δικαιώματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Μάρκετινγκ ΚΟΠ.

Το Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις με τη συμμετοχή των ακόλουθων 16 ομάδων:

Νέα Σαλαμίνα, Καρμιώτισσα Πολεμιδιών, ΑΛΣ Ομόνοια 29Μ, ΑΕΖ Ζακακίου, Διγενής Ακρίτας Μόρφου, ΑΣΙΛ Λύσης, ΠΑΕΕΚ Κερύνειας, ΠΟ Αχυρώνας Ονήσιλος, Δόξα Κατωκοπιάς, Σπάρτακος Κιτίου, Αγία Νάπα, Χαλκάνορας Ιδαλίου, ΜΕΑΠ Πέρα Χωρίου Νήσου, Εθνικός Λατσιών, ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου, Ηρακλής Γερολάκκου.

Οι τελικές προσφορές θα πρέπει να παραδοθούν σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο στο γραφείο του Γενικού Διευθυντή της Ομοσπονδίας κ. Ανθούλη Μυλωνά (οδός Αχαιών 10, 2413 Έγκωμη , Λευκωσία), το αργότερο μέχρι τις 25.09.2025.

 

 

 

 

Κατηγορίες

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

|
|
|
|
|

Διαβαστε ακομη