Προσφορές για χορηγία του Πρωταθλήματος Β' Κατηγορίας

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα χορηγικά δικαιώματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Μάρκετινγκ ΚΟΠ.

Το Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις με τη συμμετοχή των ακόλουθων 16 ομάδων:

Νέα Σαλαμίνα, Καρμιώτισσα Πολεμιδιών, ΑΛΣ Ομόνοια 29Μ, ΑΕΖ Ζακακίου, Διγενής Ακρίτας Μόρφου, ΑΣΙΛ Λύσης, ΠΑΕΕΚ Κερύνειας, ΠΟ Αχυρώνας Ονήσιλος, Δόξα Κατωκοπιάς, Σπάρτακος Κιτίου, Αγία Νάπα, Χαλκάνορας Ιδαλίου, ΜΕΑΠ Πέρα Χωρίου Νήσου, Εθνικός Λατσιών, ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου, Ηρακλής Γερολάκκου.

Οι τελικές προσφορές θα πρέπει να παραδοθούν σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο στο γραφείο του Γενικού Διευθυντή της Ομοσπονδίας κ. Ανθούλη Μυλωνά (οδός Αχαιών 10, 2413 Έγκωμη , Λευκωσία), το αργότερο μέχρι τις 25.09.2025.