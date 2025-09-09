Στον Χαλκάνορα με δανεισμό ο Αντρέας Χατζηευαγγέλου

Την ενίσχυσή του στην αμυντική γραμμή ανακοίνωσε ο Χαλκάνορας Ιδαλίου, με την προσθήκη του Αντρέα Χατζηευαγγέλου, ο οποίος αποκτήθηκε με τη μορφή δανεισμού από την Ομόνοια.

Ο 21χρονος κεντρικός αμυντικός μετακομίζει στο Δάλι για τη νέα αγωνιστική περίοδο, με στόχο να πάρει πολύτιμο χρόνο συμμετοχής και να ενισχύσει την προσπάθεια του Χαλκάνορα στο πρωτάθλημα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Χαλκάνορας Ιδαλίου ανακοίνωσε την απόκτηση του Αντρέα Χατζηευαγγέλου υπό την μορφή δανεισμού από την Ομόνοια:«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την απόκτηση (σε μορφή δανεισμού) από την Ομόνοια, τον ποδοσφαιριστή Αντρέα Χατζηευαγγέλου ο οποίος αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός.Του ευχόμαστε καλή επιτυχία με το βασιλιά στο στήθος».