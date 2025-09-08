Πιέρος: «Μπορούμε για το τρίποντο, ελπίζω οι Κύπριοι να είναι περισσότεροι από τους Ρουμάνους»

Διαβάστε όσα είπε:

«Έχουμε αποδείξει ότι στεκόμαστε πολύ καλά σε τέτοια παιχνίδια αλλά δυστυχώς δεν έχουμε τα αποτελέσματα. Η Εθνική κάνει βήματα μπροστά. Βλέπουμε τις αδυναμίες που έχει η Ρουμανία και πιστεύω μπορούμε να κτυπήσουμε το τρίποντο. Ελπίζω αύριο οι Κύπριοι φίλαθλοι να είναι περισσότεροι από τους Ρουμάνους. Δείξαμε στο διάστημα που είμαστε με τον Απόστολο Μάντζιο ότι μπορούμε να κάνουμε βήματα μπρος τα εμπρός. Πιστεύω είναι η ώρα ο κόσμος να αγκαλιάσει την Εθνική. Δεν έχει σημασία από τον αριθμό των επιθετικών, αρκεί να είμαστε σοβαροί και συγκεντρωμένοι. Αν έχουμε την ίδια θέληση με το προηγούμενο παιχνίδι μπορούμε να πάρουμε βαθμό ή βαθμούς. Μετά από μια αποτυχία, θα έρθουν επιτυχίες. Να δουλεύουμε σκληρά ώστε να πάρουμε τουλάχιστον αυτό που μας αξίζει»