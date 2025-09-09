LIVE: Κύπρος - Ρουμανία 2-2

Τη Ρουμανία υποδέχεται η Κύπρος για την πέμπτη αγωνιστική στον όγδοο όμιλο των προκριματικών του Μουντιάλ.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θέλει να συνεχίσει τις καλές εμφανίσεις, αλλά θα επιχειρήσει αυτή τη φορά να συνοδευτεί και με θετικό αποτέλεσμα.

Η εξέλιξη του αγώνα

77' . ΓΚΟΛ. 2-2. Ωραία συνεργασία για τους διεθνείς μας, με τον Κακουλλή να στρώνει με το κεφάλι στον Χαραλάμπους ο οποίος από κοντά κάνει το 2-2

52΄ - Σουτ του Κορέια βρήκε πάνω στον Στάντσιου η μπάλα

Έναρξη δεύτερου ημιχρόνου

Tέλος πρώτου ημιχρόνου

41'- O Φαμπιάνο με το σώμα κόβει τη μπάλα και βγαίνει νικητής στο τετ α τετ με τον Μαν

29'- ΓΚΟΛ. 1-2. Ο Κάστανος με επέλαση, πέρασε όποιον βρήκε στον δρόμο του, μπήκε στην περιοχή και έβγαλε την ασίστ στην αντίθετη πλευρά όπου βρέθηκε ο Λοΐζου που την έσπρωξε στα δίχτυα

24'- Ωραία προσπάθεια από τον Τζιωνή, από πλάγια θέση έκανε το σουτ και έδωσε κατεύθυνση στη γωνιά της εστίας των Ρουμάνων, ο οποίος έπεσε κι έδιωξε με τα ακροδάχτυλα

19' - Σουτ , έξω από την περιοχή, από την Πηλέα, στα χέρια του Μολντοβάν η μπάλα

18'- ΓΚΟΛ. 0-2. Ο Ντράγκους έφυγε απέναντι από τον Φαμπιάνο, έσκαψε τη μπάλα πάνω από τον τερματοφύλακα της Εθνικής μας και διπλασίασε τα τέρματα για τους φιλοξενούμενους

2' - ΓΚΟΛ. 0-1. Λάθος γύρισμα από τον Κούσουλο, ο Ντράγκους το εκμετταλεύτηκε και ο Ντράγκους με ιδανικό πλασέ την έστειλε στα δίχτυα του Φαμπιάνο

1' - Έναρξη του παιχνιδιού

KYΠΡΟΣ: Φαμπιάνο, Σιήκκης, Σιέλης, Λαΐφης, Πηλέας (46' Κορέια), Κούσουλος (62' Χαραλάμπους), Κωστή (68' Κυριάκου), Κάστανος, Λοΐζου (62' Κακουλλής), Τζιωνής, Πίττας.

ΡΟΥΜΑΝΙΑ: Μολντοβάν, Ράτιου, Γκίτα, Μπούρτσα, Μπάντσου, Μάριν Ρ., Μάριν Μ., Στάντσιου, Μαν, Ντόμπρε (65' Μικουλέσκου), Ντράγκους

ΣΚΟΡΕΡ: 29' Λοΐζου, 77' Χαραλάμπους / 2', 18' Ντράγκους

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 48' Κούσουλος, 54' Πίττας / 21' Μπάντσου

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Σάσα Στέγκεμαν

VAR: Μπαστιάν Ντάνκερτ