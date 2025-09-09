«Δικαιούμασταν πάλι τη νίκη, αυτά τα παιδιά κάνουν κατάθεση ψυχής»

Οι δηλώσεις από τον Ομοσπονδιακό προπονητή, Άκη Μάντζιο, μετά την ισοπαλία της Εθνικής Κύπρου με τη Ρουμανία.

«Να το χωρίσουμε σε δύο μέρη το παιχνίδι. Σίγουρα είναι το πρώτο 20λεπτο, δεν λειτουργήσαμε καλά. Αυτό ήταν το κακό μας κομμάτι, το καλό ήταν εκεί που αντιδράσαμε. Στο δεύτερο ημίχρονο κάναμε ένα καταπληκτικό παιχνίδι. Θα έπρεπε να πάρουμε το τρίποντο».

«Αυτό ήταν το πρόβλημα που προσπαθήσαμε να αλλάξουμε. Κανένα παιχνίδι δεν σταματάει στο 20’, στο 30’. Συνέχεια να παλεύουμε με πίστη στον εαυτό μας».

«Πάλι δεν πήραμε τη νίκη, το δικαιούμαστε. Νομίζω ότι αυτά τα παιδιά κάνουν κατάθεση ψυχής. Θεωρώ ότι χρειάζονται περισσότερη στήριξη».