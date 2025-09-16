Την Τετάρτη το απόγευμα η κρίσιμη Γ.Σ της Ανόρθωσης
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Ενημέρωση από την «Κυρία» για την αυριανή Γενική Συνέλευση
Δίδεται ειδοποίηση στα μέλη του Συλλόγου Ανόρθωσις Αμμοχώστου για τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου την Τετάρτη 17/9/2025 και ώρα 18:45.
Ο χώρος διεξαγωγής της Συνέλευσης είναι η Αίθουσα «Κυριάκος Θεοχάρους» του Αθλητικού Κέντρου «Αντώνης Παπαδόπουλος» στη Λάρνακα.
Ημερήσια διάταξη:
• Ενημέρωση για την τρέχουσα οικονομική κατάσταση (οφειλές, διακανονισμοί και άλλα)
• Αποφάσεις CAS υπέρ των Άνχελ Γκερέρο και Αλμπέρτο Περέα
• Διάφορα άλλα
Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Ανόρθωσις Αμμοχώστου
Σημειώσεις:
(α) Σύμφωνα με το Καταστατικό του Συλλόγου κανένα τακτικό μέλος δεν δικαιούται να παρευρίσκεται σε Συνέλευση εάν δεν έχει εξοφλημένες τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς τον Σύλλογο για το 2025.