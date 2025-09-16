Την Τετάρτη το απόγευμα η κρίσιμη Γ.Σ της Ανόρθωσης

Δίδεται ειδοποίηση στα μέλη του Συλλόγου Ανόρθωσις Αμμοχώστου για τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου την Τετάρτη 17/9/2025 και ώρα 18:45.

Ο χώρος διεξαγωγής της Συνέλευσης είναι η Αίθουσα «Κυριάκος Θεοχάρους» του Αθλητικού Κέντρου «Αντώνης Παπαδόπουλος» στη Λάρνακα.

Ημερήσια διάταξη:

• Ενημέρωση για την τρέχουσα οικονομική κατάσταση (οφειλές, διακανονισμοί και άλλα)

• Αποφάσεις CAS υπέρ των Άνχελ Γκερέρο και Αλμπέρτο Περέα

• Διάφορα άλλα

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Ανόρθωσις Αμμοχώστου

Σημειώσεις:

(α) Σύμφωνα με το Καταστατικό του Συλλόγου κανένα τακτικό μέλος δεν δικαιούται να παρευρίσκεται σε Συνέλευση εάν δεν έχει εξοφλημένες τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς τον Σύλλογο για το 2025.