Την Τετάρτη το απόγευμα η κρίσιμη Γ.Σ της Ανόρθωσης

Την Τετάρτη το απόγευμα η κρίσιμη Γ.Σ της Ανόρθωσης

Ενημέρωση από την «Κυρία» για την αυριανή Γενική Συνέλευση

Δίδεται ειδοποίηση στα μέλη του Συλλόγου Ανόρθωσις Αμμοχώστου για τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου την Τετάρτη 17/9/2025 και ώρα 18:45.

Ο χώρος διεξαγωγής της Συνέλευσης είναι η Αίθουσα «Κυριάκος Θεοχάρους» του Αθλητικού Κέντρου «Αντώνης Παπαδόπουλος» στη Λάρνακα.

Ημερήσια διάταξη:

• Ενημέρωση για την τρέχουσα οικονομική κατάσταση (οφειλές, διακανονισμοί και άλλα)

• Αποφάσεις CAS υπέρ των Άνχελ Γκερέρο και Αλμπέρτο Περέα

• Διάφορα άλλα

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Ανόρθωσις Αμμοχώστου

Σημειώσεις:

(α) Σύμφωνα με το Καταστατικό του Συλλόγου κανένα τακτικό μέλος δεν δικαιούται να παρευρίσκεται σε Συνέλευση εάν δεν έχει εξοφλημένες τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς τον Σύλλογο για το 2025.

 

 

 

