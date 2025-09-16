«Μας ενδιαφέρει το κυπριακό στοιχείο, δύσκολα θα προκύψει άλλη πώληση στον Άρη»

Οι δηλώσεις του Ε.Τ του Άρη:

Για τη νίκη επί του Ολυμπιακού και το απόλυτο βαθμών σε τρία ματς: «Είναι νωρίς ακόμη, αλλά είναι καλό το ξεκίνημα για μια ομάδα με τόσους νέους παίκτες και νέο προπονητή. Είναι καλό για την αυτοπεποίθηση της ομάδας και βλέπουμε τη συνέχεια. Η πραγματικότητα είναι ότι με εξαίρεση ένα δοκάρι και δύο ευκαιρίες στο τέλος του αγώνα, δεν απειληθήκαμε. Αντίθετα είχαμε ευκαιρίες για πετύχουμε νωρίτερα ένα δεύτερο γκολ από το πρώτο ημίχρονο. Το κάναμε στο δεύτερο ημίχρονο».

Για τον ΜακΚόσλαντ: «Υπάρχουν πλέον αρκετοί νέοι παίκτες. Ο Άρης έχει κάνει ρεκόρ μεταγραφών με εξαίρεση τη σεζόν που επιστρέψαμε στην Α’ Κατηγορία».

Για τον Κοκόριν: «Έχουμε και άλλες προσωπικότητες στην ομάδα. Δεν είναι εύκολο να έχεις 4-5 Κοκόριν στην ομάδα. Είναι δύσκολο να βρεις παίκτες με αυτή την ποιότητα για να έρθουν στην Κύπρο. Έμεινε εκτός λόγω ενόχλησης στο γόνατο και δεν θελήσαμε να ρισκάρουμε. Εκ πρώτης δεν είναι σοβαρό».

Για πώληση παίκτη: «Στο παρόν στάδιο, δύσκολα θα προκύψει. Όμως δεν θέλω να είμαι απόλυτος. Είναι θέμα πολιτικής του Άρη να πωλεί παίκτες όταν φτάνουν στο πικ τους. Το στοίχημα για εμάς είναι να κάνουμε πωλήσεις και ταυτόχρονα να είμαστε ανταγωνιστικοί και διεκδικητικοί. Θέλω να πιστεύω πως και φέτος θα είμαστε εκεί. Ο στόχος είναι ο πρωταθλητισμός. Η μαγκιά είναι να μπορείς να καλύψεις τις απουσίες με νέους παίκτες».

Για τους Κύπριους της ομάδας: «Το κυπριακό στοιχείο ήταν πάντα μέσα στα πλάνα μας. Δεν είναι εύκολο να βγάλεις δικούς σου παίκτες. Επειδή δεν είχαμε έτοιμους για να πλαισιώσουν την ομάδα γι’ αυτό κάναμε τις μεταγραφές. Ναι, το κυπριακό στοιχείο μας ενδιαφέρει».