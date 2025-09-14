ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η άνοδος με νέο διπλό του ΑΠΟΕΛ και πιο πίσω ΑΕΛ-Εθνικός
Τα δεδομένα όπως έχουν διαμορφωθεί μετά από τη διεξαγωγή πέντε παιχνιδιών για την 3η αγωνιστική.
Mε τον ΑΠΟΕΛ να παίρνει το δεύτερο διπλό του στη σεζόν κερδίζοντας την Ένωση στο «Τάσος Μάρκου» και την ΑΕΛ να σώζει έναν βαθμό στο φινάλε του αγώνα με τον Εθνικό ο οποίος προηγήθηκε με 2-0, συνεχίστηκε η δράση στη 3η αγωνιστική.
Οι γαλαζοκίτρινοι της Λευκωσίας έφθασαν στους έξι βαθμούς, ο βυσσινί δεν άνοιξαν ακόμη λογαριασμό, πέντε έχουν οι Αχνιώτες και τέσσερις η ομάδα της Λεμεσού.
Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής ολοκληρώνεται τη Δευτέρα, με τον Άρη να υποδέχεται τον Ολυμπιακό και επιδιώκει να συνεχίσει να είναι η μόνη ομάδα με το απόλυτο. Στο άλλο παιχνίδι αναμετρώνται η ΕΝ Ύψωνα με την Ομόνοια Αραδίππου.
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ομόνοια - Ακρίτας Χλ. 3-0
(34΄ Μαέ, 45+1΄ Χατζηγιοβάνης, 58΄ Σεμέδο)
Πάφος FC – Απόλλων 0-1
(56΄ Βέισμπεκ)
Ανόρθωση – ΑΕΚ 1-1
(68΄ Σόσα / 36΄ πέν. Μιλίτσεβιτς)
ΑΕΛ - Εθνικός Άχνας 2-2
(79΄ Σινγκ, 90+8΄ Νατέλ / 15΄ Μπρένο, 53΄ Λομοτέι)
Ένωση - ΑΠΟΕΛ 0-2
(6΄ Σωτηρίου, 88΄ Μαϊόλι)
Δευτέρα 15/09
19:00 Ε.Ν. Ύψωνα - Ομόνοια Αρ.
19:00 Άρης - Ολυμπιακός
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ (4η αγων.): Ολυμπιακός - Ε.Ν. Ύψωνα (19/09, 19:00), Ακρίτας Χλ. - ΑΠΟΕΛ (20/09, 19:00), Εθνικός Άχνας - Ανόρθωση (20/09, 19:00), Απόλλων - Ένωση (21/09, 19:00), Ομόνοια Αρ. - Πάφος FC (21/09, 19:00), Ομόνοια - ΑΕΛ (22/09, 19:00), ΑΕΚ - Άρης (22/09, 19:00)
*** Στις 17 Σεπτεμβρίου (19:00) θα γίνει ο αναβληθείς αγώνας ανάμεσα σε Ομόνοια και ΑΕΚ για την πρεμιέρα.