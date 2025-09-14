ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Ίσως να ήταν και δίκαιο το αποτέλεσμα»

«Ίσως να ήταν και δίκαιο το αποτέλεσμα»

Oι δηλώσεις από τον προπονητή του Εθνικού, Ούγκο Μάρτινς, μετά την ισοπαλία με την ΑΕΛ.

«Δεν είμαστε ευχαριστημένοι με το αποτέλεσμα, αλλά με την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών. Μετά το 0-2 είχαμε καθαρή ευκαιρία για τρίτο γκολ, όπως και στο 1-2. Δυστυχώς δεν το καταφέραμε.

Παίζαμε απέναντι σε έναν ποιοτικό αντίπαλο. Ίσως να ήταν και δίκαιο το αποτέλεσμα. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Δεν μπορούμε να το ελέγξουμε.

Παίζαμε κόντρα σε μία ομάδα που έχει ποιότητα και παλεύουν μέχρι τέλους. Ίσως να ήταν και δίκαιο το αποτέλεσμα».

