Cyprus League by Stoiximan: Επιστροφή στη δράση με την 3η αγωνιστική

Οι αγώνες της 3ης αγωνιστικής θα γίνουν το Σάββατο, την Κυριακή και τη Δευτέρα, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει αμφίρροπες αναμετρήσεις οι οποίες κεντρίζουν το ενδιαφέρον των φιλάθλων.

Ο πρώτος χρονικά αγώνας θα γίνει το Σάββατο στις 19:00 με την Ομόνοια Λευκωσίας να υποδέχεται τον Ακρίτα Χλώρακας ενώ το πρόγραμμα του Σαββάτου περιλαμβάνει τα ντέρμπι Πάφος - Απόλλων και Ανόρθωση - ΑΕΚ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής:

Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου

19:00 Ομόνοια Λευκωσίας – Ακρίτας Χλώρακας (Cytavision)

20:00 Πάφος FC – Απόλλων Λεμεσού (Cablenet)

20:00 Ανόρθωση Αμμοχώστου – ΑΕΚ Λάρνακας (Cablenet)

Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου

19:00 ΑΕΛ Λεμεσού – Εθνικός Άχνας (Cytavision)

19:00 ΕΝ Παραλιμνίου – ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας (Cytavision)

Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου

19:00 Freedom24-Krasava ΕΝΥ – Ομόνοια Αραδίππου (Cytavision)

19:00 Άρης Λεμεσού – Ολυμπιακός Λευκωσίας (Cytavision)

Στις πρώτες δύο αγωνιστικές, ο Άρης είναι η μοναδική ομάδα που πέτυχε το απόλυτο των νικών ενώ τέσσερις ομάδες, η Ομόνοια, η ΑΕΚ, η Πάφος και η Ε.Ν. Παραλιμνίου έχουν δώσει ένα αγώνα.

Οι εκκρεμότητες θα ολοκληρωθούν εντός Σεπτεμβρίου.

Στις 17 Σεπτεμβρίου θα γίνει ο αναβληθείς αγώνας της Ομόνοιας Λευκωσίας με την ΑΕΚ Λάρνακας και στις 24 Σεπτεμβρίου ο αναβληθείς αγώνας της Πάφος F.C. με την Ε.Ν Παραλιμνίου.