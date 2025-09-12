Έφεραν στην Κύπρο τον Μάγκνουσον για υπογραφές

Μπορεί η Ανόρθωση να καλείται να αντιμετωπίσει ακόμη ένα εμπόδιο μετά την απόφαση του CAS να καταβάλει στους δύο πρώην ποδοσφαιριστές της Άνχελ Γκερέρο και Αλμπέρτο Περέα πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι σταματάει η προσπάθεια για ενίσχυση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Χόρντουρ Μάγκνουσον, γνωστός μας από τη θητεία του στον ΠαναθηναΪκό, βρίσκεται στην Κύπρο για τελικές συζητήσεις με τους ιθύνοντες της Ανόρθωσης.

Οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία και το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται να πέσουν και οι υπογραφές.

Τα τελευταία τρία χρόνια ο 32χρονος Ισλανδός κεντρικός αμυντικός αγωνιζόταν στον Παναθηναϊκό, καταγράφοντας 38 συμμετοχές και δύο γκολ, ενώ τα προηγούμενα τέσσερα χρόνια βρισκόταν στο ρόστερ της ΤΣΣΚΑ Μόσχας.