«Καμπάνα» από το CAS στην Ανόρθωση
Νέα προβλήματα οικονομικής φύσης στην Ανόρθωση καθώς το CAS δικαίωσε δύο πρώην ποδοσφαιριστής της ομάδας.
Ο λόγος για τους Άνχελ Γκερέρο και Αλμπέρτο Περέα με την Ανόρθωση να καλείται άμεσα να καταβάλει ένα ποσό περίπου 1 εκ. ευρώ στους δύο.
Συγκεκριμένα, η απόφαση του Ανώτατου Αθλητικού Δικαστηρίου αναφέρει πως η ομάδα θα πρέπει να πληρώσει 700.000 στον Γκερέρο και 330.000 στον Περέα!
Τα ποσά αυτά πρέπει να καταβληθούν σε διάστημα 45 ημερών προκειμένου να αποφεχθούν νέες ποινές.