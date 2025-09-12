ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Καμπάνα» από το CAS στην Ανόρθωση

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Καμπάνα» από το CAS στην Ανόρθωση

Νέα προβλήματα οικονομικής φύσης στην Ανόρθωση καθώς το CAS δικαίωσε δύο πρώην ποδοσφαιριστής της ομάδας.

Ο λόγος για τους Άνχελ Γκερέρο και Αλμπέρτο Περέα με την Ανόρθωση να καλείται άμεσα να καταβάλει ένα ποσό περίπου 1 εκ. ευρώ στους δύο.

Συγκεκριμένα, η απόφαση του Ανώτατου Αθλητικού Δικαστηρίου αναφέρει πως η ομάδα θα πρέπει να πληρώσει 700.000 στον Γκερέρο και 330.000 στον Περέα!

Τα ποσά αυτά πρέπει να καταβληθούν σε διάστημα 45 ημερών προκειμένου να αποφεχθούν νέες ποινές.

 

 

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΝΟΡΘΩΣΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

|
|
|
|
|

Διαβαστε ακομη