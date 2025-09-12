«Καμπάνα» από το CAS στην Ανόρθωση

Ο λόγος για τους Άνχελ Γκερέρο και Αλμπέρτο Περέα με την Ανόρθωση να καλείται άμεσα να καταβάλει ένα ποσό περίπου 1 εκ. ευρώ στους δύο.

Συγκεκριμένα, η απόφαση του Ανώτατου Αθλητικού Δικαστηρίου αναφέρει πως η ομάδα θα πρέπει να πληρώσει 700.000 στον Γκερέρο και 330.000 στον Περέα!

Τα ποσά αυτά πρέπει να καταβληθούν σε διάστημα 45 ημερών προκειμένου να αποφεχθούν νέες ποινές.