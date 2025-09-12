«Έκλεισε το ρόστερ της ΑΕΚ, δύσκολο το ματς με την Ανόρθωση»

Διαβάστε όσα είπε ο Ε.Τ της ΑΕΚ ενόψει του ντέρμπι με την Ανόρθωση και όχι μόνο:

Για την επανέναρξη του πρωταθλήματος και το ματς με την Ανόρθωση, που θα έχει νέο προπονητή τον Τιμούρ Κετσπάγια: «Ήταν μία παράξενη περίοδο για μας γιατί μετά από πολύ καιρό είχαμε λίγες μέρες να ξεκινήσουμε. Ξεκινήσαμε πρώτοι στην Ευρώπη δύο εβδομάδες μετά που κατακτήσαμε το Κύπελλο. Είχαμε συνεχόμενους αγώνες και κάναμε υπερβάσεις για να φτάσουμε εκεί που έπρεπε. Τώρα συνεχίζουμε με ένα γεμάτο πρόγραμμα. Πάμε στο ματς με την Ανόρθωση και είναι ξεκάθαρο πως πρόκειται για δύσκολο ματς και πρέπει να κάνουμε αυτό που χρειάζεται για να κερδίσουμε. Πρέπει να συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε. Είναι μία ιδιαιτερότητα ο νέος προπονητής της Ανόρθωσης, όμως εμείς βλέπουμε τη δική μας ομάδας».

Για το αγωνιστικό κομμάτι: «Θα στερηθούμε τον Κόμαρ για περίπου ενάμιση μήνα λόγω προβλήματος στο χέρι. Ο Άνχελ Γκαρσία συνεχίζει την αποθεραπεία του στην πατρίδα του, νομίζω τα χρονικά περιθώρια είναι όπως τα υπολογίσαμε δηλαδή περίπου τρεις μήνες. Ο Ρόντεν είναι στη διάθεση του προπονητή, ο Ναούμ κάνει τη δική του προσπάθεια να φτάσει τα επόμενα παιχνίδια, όχι αυτό με την Ανόρθωση και ο Χάιρο προπονείται κανονικά με την ομάδα».

Για τα εισιτήρια: «Έχουν διατεθεί όλα, ανακοινώσαμε ότι εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια, θα έχουμε τον κόσμο στο πλευρό μας και ελπίζουμε να πάρουμε και τους τρεις βαθμούς».

Για τον δανεισμό του Ενρίκες στην Ομόνοια Αραδίππου: «Ναι τον δώσαμε στην Ομόνοια Αραδίππου, όπως και τον Κωνσταντίνο Ευριπίδου και να επιστρέψουν και οι δύο το καλοκαίρι στην ομάδα μας».

Για το αν έκλεισε το ρόστερ: «Ναι έχουμε κλείσει το ρόστερ και στην Κύπρο είναι συμπληρωμένες οι θέσεις. Το δείξαμε πως διαθέτουμε ένα γεμάτο ρόστερ που μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτά που θέλει ο προπονητής».

Για την αλλαγή της ΟΥΕΦΑ για τον κατάλογο: «Η πρώτη σκέψη που έκανα είναι μακάρι να μην χρειαστεί να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα. Παλιά ίσχυε για την περίπτωση του τερματοφύλακα, τώρα είναι για όλες τις θέσεις».

Για το AEK C.A.R.E.S: «Το κάναμε ουσιαστικά σε συνεργασία με τρία ιδρύματα, τον παγκύπριο σύνδεσμο αυτισμό, το Hope for Children και το ίδρυμα Χρ. Αποστόλου. Έχουμε ξεκινήσει τις δράσεις με τη βοήθεια σε δύο χωριά που πλήγηκαν από τις πυρκαγιές. Μάλιστα το λογότυπο του Hope for Children θα βρίσκεται στη φανέλα στα ευρωπαϊκά παιχνίδια».