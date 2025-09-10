Οι αποφάσεις του αθλητικού δικαστή

Τις ποινές που επέβαλε ο αθλητικός δικαστής Αριστοτέλης Βρυωνίδης αφότου μελέτησε τις παραπομπές που είχε ενώπιόν του ανακοίνωσε η ΚΟΠ.

Αναλυτικά...

Καταγγελία κατά του ΑΠΟΛΛΩΝΑ Λεμεσού

(α) γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο

(β) για ρίψη αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο κατά την διάρκεια του αγώνα, κατά παράβαση του άρθρου 10.3(γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο

(γ) λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Α' Κατηγορίας περιόδου 2025-2026. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο

στον αγώνα της Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού – FREEDOM24 KRASAVA Ε.Ν.Υ. /29.08.2025 (2η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά σωματείου FREEDOM24 KRASAVA E.N.Y. για είσοδο στο χώρο των αποδυτηρίων μη εξουσιοδοτημένων ατόμων μετά το τέλος του αγώνα (δεν ήταν γραμμένοι στο φύλλο αγώνος και δεν έφεραν κονκάρδα για τον χώρο) κατά παράβαση των άρθρων 40 και 41 του Κεφαλαίου VII της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Α΄ Κατηγορίας 2025-2026 στον αγώνα της Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού – FREEDOM24 KRASAVA E.N.Y/29.08.2025 (2η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο

*Καταγγελία κατά του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ Λευκωσίας

(α) για πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων των παιδιών επαναφοράς της μπάλας (ball boys) κατά την διάρκεια του αγώνα, κατά παράβαση των άρθρων 45 – 53 του Κεφαλαίου VII της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Α΄ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026.

Απόφαση: Πρόστιμο

στον αγώνα της Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Λευκωσίας–ΑΝΟΡΘΩΣΗ Αμμοχώστου /30.08.2025 (2η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά της ΠΑΦΟΣ FC γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες) κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – ΠΑΦΟΣ F C /31.08.2025 (2η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο

*Καταγγελία κατά του ΕΘΝΙΚΟΥ Άχνας γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες) κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα της Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΕΘΝΙΚΟΣ Άχνας – ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας/31.08.2025 (2η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο

*Καταγγελία κατά της ΑΕΚ Λάρνακας λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Α' Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 στον αγώνα της Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΕΚ Λάρνακας – ΑΕΛ Λεμεσού/31.08.2025 (2η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο