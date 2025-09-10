Η Ομόνοια προσφέρει εισιτήρια διαρκείας σε λήπτες ΕΕΕ, ανέργους και ευπαθείς ομάδες

Με σλόγκαν «Για να μην λείψει κανείς!» η Ομόνοια προσφέρει για έκτη διαδοχική χρονιά εισιτήρια διαρκείας σε λήπτες Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ), ανέργους και άτομα που εμπίπτουν στις ευπαθείς ομάδες.

Αναλυτικά όλες οι πληροφορίες...

Η ΟΜΟΝΟΙΑ προσφέρει Εισιτήρια Διαρκείας και την ευκαιρία να εξασφαλίσουν μόνιμη θέση στην κερκίδα μας φίλαθλοι που είτε είναι λήπτες Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ), είτε Άνεργοι, είτε εμπίπτουν στην κατηγορία των Ευπαθών Ομάδων.

Η πρωτοβουλία με σλόγκαν «Για να μην λείψει κανείς!» πραγματοποιείται για 6η διαδοχική σεζόν και γίνεται κατορθωτή με τη σταθερή συμβολή φιλάθλου της ΟΜΟΝΟΙΑΣ αλλά και της Διοίκησης.

Παρακαλούμε τους φιλάθλους που εμπίμπουν στις κατηγορίες αυτές και επιθυμούν να εξασφαλίσουν το Εισιτήριο Διαρκείας τους, να επικοινωνήσουν μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: tickets@omonoiafc.com.cy ώστε να υποβάλουν το ενδιαφέρον τους.

Οι φίλαθλοι είναι απαραίτητο όπως επισυνάπτουν στο email τα ακόλουθα στοιχεία:

Όνομα και επίθετοΑριθμός Κάρτας Φιλάθλου (ανανεωμένη)Τηλέφωνο ΕπικοινωνίαςΤα σχετικά έγγραφα που επιβεβαιώνουν την κατάστασή τους

Όλα τα αιτήματα θα εξεταστούν από ειδική επιτροπή με άκρα εμπιστευτικότητα. Η προθεσμία για εκδήλωση ενδιαφέροντος ολοκληρώνεται την Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου. Τα Εισιτήρια Διαρκείας αφορούν τη Βόρεια κερκίδα θα εκδοθούν μετά από την ολοκλήρωση της προθεσμίας αποστολής ενδιαφέροντος.

Πληροφορίες / Επικοινωνία: 22104848 (ώρες καταστήματος)