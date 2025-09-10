Ανόρθωση: «Πάμε να τη βγάλουμε από τον βάλτο»

Με ανακοίνωση που εξέδωσε η Ανόρθωση, καλεί τον κόσμο της να εγγραφεί στο πρόγραμμα Supporters και να στηρίξει την ομάδα, επισημαίνοντας πως τώρα τους χρειάζεται περισσότερο από ποτέ και ότι όλοι μαζί μπορούν να τη σώσουν.

Η ανακοίνωση της Ανόρθωσης:

Τώρα είναι η στιγμή που μας χρειάζεται περισσότερο από ποτέ. Όλοι μαζί, μια γροθιά, μπορούμε να τη σώσουμε και να την οδηγήσουμε ξανά σε μονοπάτια που αρμόζουν στην Κυρία του Κυπριακού Ποδοσφαίρου, σε μέρη που έχει διαβεί και γνωρίζει πολύ καλά!

Πάμε να την βγάλουμε από τον βάλτο στον οποίο έχει ριχθεί και το πρόγραμμα Supporters είναι το άμεσο μέσο για να μπορέσει η Ανόρθωσή μας να αναπνεύσει τη δεδομένη στιγμή, απαλλαγμένη από τα παλιά βαρίδια που την πνίγουν.

Η ανανεωμένη σελίδα του Supporters είναι πλέον online και σας καλούμε να κάνετε εγγραφή, επιλέγοντας το πρόγραμμα που ταιριάζει στις δυνατότητές σας.

Δεν την αφήσαμε και δεν θα την αφήσουμε μόνη ποτέ! Όσο μακριά κι αν είναι η Ιθάκη, μαζί θα φτάσουμε στον προορισμό μας.

Σημείωση: Όσοι φίλοι ήταν στο παλιό σύστημα «Supporters» έχουν ακυρωθεί και θα πρέπει να κάνουν εκ νέου εγγραφή. Όσοι έχουν ήδη πληρώσει τη συνδρομή τους για τον τρέχοντα μήνα (Σεπτέμβριος 2025) θα τους ζητηθεί η επικύρωση των στοιχείων τους, ώστε να συνεχίσουν να είναι ενεργοί.

Φίλοι Ανορθωσιάτες, διευκρινίζουμε ότι οι συνδρομές μέσω του προγράμματος Supporters είναι κυρίως για να μπορέσουμε να κρατήσουμε την Κυρία μας ζωντανή.

Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει η ομάδα μας να είναι συνεπής απέναντι στους διακανονισμούς που έχει κάνει, αποφεύγοντας παράλληλα οποιεσδήποτε εξωαγωνιστικές τιμωρίες.Είμαστε η Ανόρθωση, ερχόμαστε από την Αμμόχωστο και μαζί θα τα καταφέρουμε. Όσοι κι αν μένουμε, δεν θα τα παρατήσουμε.

Μπες εδώ και στήριξε την Ανόρθωση https://supporters.anorthosis.com