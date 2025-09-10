Η ελεύθερη προπώληση του ΑΠΟΕΛ για Παραλίμνι

Ο ΑΠΟΕΛ ενημερώνει τον κόσμο του αναφορικά με την ελεύθερη προπώληση των εισιτηρίων ενόψει του αγώνα της Κυριακής (14/9, 19:00) με την Ένωση στο Παραλίμνι για την 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Αναλυτικά όλες οι πληροφορίες...

Αγώνας: Ε.Ν. Παραλιμνίου - ΑΠΟΕΛ (Α' Φάση-3η Αγ/κή), Κυριακή 14/09/2025 | 19:00, Δημοτικό Στάδιο «Τάσος Μάρκου»

Κερκίδα για φιλάθλους ΑΠΟΕΛ: Ανατολική

Άνοιγμα εισόδων: 17:30

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ (Όπως έχουν καθοριστεί από τη γηπεδούχο ομάδα)

* Στα παιδιά κάτω των 14 ετών θα δίνονται παιδικά εισιτήρια δωρεάν στις εισόδους του σταδίου

Οι φίλαθλοι μας μπορούν να εξασφαλίσουν εισιτήριο του αγώνα με τους εξής τρόπους:

1. ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟ: Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2025, 19:30

ΜΕΧΡΙ: Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου 2025, 16:00

* Επιπρόσθετες χρεώσεις για κάθε εισιτήριο:

• €1 για έξοδα επεξεργασίας

• €1 εισφορά για ενίσχυση του Σωματείου ΑΠΟΕΛ

2. ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ Orange Shop - Σταυρού

ΑΠΟ: Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2025, 09:30

ΜΕΧΡΙ: Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου 2025, 19:00

Δευτέρα-Σάββατο 09:30-19:00

Κυριακή: Τμήμα εισιτηρίων ΚΛΕΙΣΤΟ

* Απαραίτητη η προσκόμιση της κάρτας φιλάθλου

Εφαρμογή APOEL FC Wallet

Στη διάθεση του κόσμου της ομάδας μας έχει τεθεί η νέα εφαρμογή APOEL FC Wallet, μέσω της οποίας ο κάθε φίλαθλος μπορεί να έχει εύκολη και άμεση πρόσβαση στα εισιτήρια του.

Η εφαρμογή APOEL FC Wallet είναι διαθέσιμη τόσο στο App Store για iOS, όσο και στο Play Store για Android.

Οι συμμετέχονες στο APOEL FC Loyalty Scheme θα επιβραβευθούν με 21 βαθμούς .

. Οι βαθμοί θα πιστωθούν μετά το τέλος του αγώνα.

* Δε θα υπάρχει επιβράβευση με βαθμούς στα παιδικά εισιτήρια, τα οποία υπενθυμίζουμε ότι θα δίνονται δωρεάν στις εισόδους του σταδίου.

Θυμίζουμε ότι από 31/05/2025 έχει λήξει η ισχύς της Κάρτας Φιλάθλου και οι κάτοχοί τους θα πρέπει να προχωρήσουν στην έκδοση νέας καθώς είναι απαραίτητη για αγορά εισιτηρίου και είσοδο στο γήπεδο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Για αποφυγή ταλαιπωρίας λόγω της διαδικασίας του σωματικού ελέγχου αλλά και του ελέγχου των καρτών φιλάθλων, προτρέπουμε τους φιλάθλους μας όπως προσέρχονται έγκαιρα στο γήπεδο.

- Το εισιτήριο αγώνα σε οποιανδήποτε έντυπη μορφή, θα γίνεται αποδεκτό μόνο αν παρουσιάζεται στην είσοδο, χωρίς οποιαδήποτε φθορά. Εισιτήριο με αποκομμένα ή αλλοιωμένα στοιχεία και την παρουσίαση μόνο του barcode, δε θα γίνεται αποδεκτό. Το συγκεκριμένο εισιτήριο θα ακυρώνεται άμεσα και στον κάτοχο του θα απαγορεύεται η είσοδος στο στάδιο.

- Προσπάθεια εισόδου στο γήπεδο με εισιτήριο ή κάρτα διαρκείας η οποία έχει χρησιμοποιηθεί ξανά για είσοδο στον ίδιο αγώνα είναι παράνομη και η εταιρεία ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ ενημερώνει ότι σε τέτοιες περιπτώσεις θα λάβει μέτρα εναντίον των παρανομούντων. Στις δε περιπτώσεις των εισιτηρίων διαρκείας διατηρεί το δικαίωμα να τα ακυρώσει.

- Απαγορεύεται η μεταφορά επικίνδυνων αντικειμένων εντός του Σταδίου.

- Οι εισόδοι θα ανοίξουν στις 17:30 και καλούνται οι φίλαθλοι όπως προσέλθουν στο Στάδιο έγκαιρα προς αποφυγή ταλαιπωρίας και καθυστέρησης κατά τον έλεγχο στην είσοδο .

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Εισιτηρίων στο 77771926, Επιλογή 1 (tickets@apoelfc.com.cy).