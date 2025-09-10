Επίσημα δανεικός από την ΑΕΚ στην Ομόνοια Αραδίππου
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Επίσημη μορφή πήρε ο δανεισμός του Ντάνι Ενρίκες από την ΑΕΚ στην Ομόνοια Αραδίππου.
Οι κιτρινοπράσινοι ανακοίνωσαν το ντιλ με τα «περιστέρια», στα οποία ο ποδοσφαιριστής θα αγωνιστεί μέχρι το τέλος της σεζόν.
Ο 28χρονος Ολλανδός κεντρικός αμυντικός, ο οποίος αποκτήθηκε από την ομάδα της Λάρνακας τον Γενάρη του 2024, κατέγραψε μαζί της μόλις 16 συμμετοχές σε ενάμιση χρόνο.
Η ανακοίνωση της ΑΕΚ:
«Η AEK LARNACA FC LTD ανακοινώνει την συμφωνία για την παραχώρηση, με την μορφή δανεισμού, του Danny Henriques στην Ομόνοια Αραδίππου, στην φετινή αγωνιστική περίοδο (2025/26).
Ευχόμαστε στoν ποδοσφαιριστή κάθε επιτυχία».