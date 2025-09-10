ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Επίσημα δανεικός από την ΑΕΚ στην Ομόνοια Αραδίππου

Επίσημη μορφή πήρε ο δανεισμός του Ντάνι Ενρίκες από την ΑΕΚ στην Ομόνοια Αραδίππου.

Οι κιτρινοπράσινοι ανακοίνωσαν το ντιλ με τα «περιστέρια», στα οποία ο ποδοσφαιριστής θα αγωνιστεί μέχρι το τέλος της σεζόν.

Ο 28χρονος Ολλανδός κεντρικός αμυντικός, ο οποίος αποκτήθηκε από την ομάδα της Λάρνακας τον Γενάρη του 2024, κατέγραψε μαζί της μόλις 16 συμμετοχές σε ενάμιση χρόνο.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ:

«Η AEK LARNACA FC LTD ανακοινώνει την συμφωνία για την παραχώρηση, με την μορφή δανεισμού, του Danny Henriques στην Ομόνοια Αραδίππου, στην φετινή αγωνιστική περίοδο (2025/26).

Ευχόμαστε στoν ποδοσφαιριστή κάθε επιτυχία».

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

