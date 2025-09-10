ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ντιόν-Ανόρθωση: Της έβαλε το... 75% των γκολ του!

Ντιόν-Ανόρθωση: Της έβαλε το... 75% των γκολ του!

Ο Μπαμπακάρ Ντιόν ετοιμάζεται να φορέσει τον φοίνικα στο στήθος, όμως η... σχέση των δύο είχε ξεκινήσει νωρίτερα από τον Σεπτέμβριο του 2025!

Ο Βελγο-Σενεγαλέζος άσος φαίνεται πως είχε βάλει στο... μάτι την «Κυρία», καθώς τη σεζόν 2024/25, σκόραρε τρία γκολ κόντρα στην ομάδα της Αμμοχώστου.

Εάν μάλιστα υπολογιστεί πως ο 28χρονος πέτυχε όλα κι όλα τέσσερα γκολ με τη φανέλα του Απόλλωνα, προκύπτει πως το 75% από αυτά επετεύχθησαν απέναντι στη νέα του ομάδα!

Ο Ντιον διαμόρφωσε το 1-0 στη νίκη του Απόλλωνα επί της προσφυγικής ομάδας με 2-0 τη 15η αγωνιστική στη Λεμεσό, ενώ σκόραρε δις στον προημιτελικό κυπέλλου στο «Α. Παπαδόπουλος» (1-3), πετυχαίνοντα το πρώτο και το τρίτο γκολ των Λεμεσιανών.

Σημειώνεται πως το τέταρτο του γκολ το σκόραρε επί της Ομόνοιας.

 

